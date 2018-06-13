Йерро: «Уход Лопетеги не помешает Испании бороться за победу на ЧМ-2018»

Новый главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал отставку предшественника – Хулена Лопетеги. По словам специалиста, она не должна мешать команде бороться за победу на ЧМ-2018.

«Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире. Сейчас на игроках лежит ответственность перед всей страной, перед болельщиками, и им следует думать не о смене тренера, а о чемпионате, и в первую очередь – о первой игре с португальцами.

Сейчас команда не отказывается от намерений бороться за победу в чемпионате. Они как хорошие профессионалы и футболисты понимают, что тренеры приходят и уходят, и к этому нужно относиться нормально. Я уверен, что они должны выкладываться на поле. На чемпионате мира нам никто ничего не подарит, и любой мастер может отправить нас домой, и мы это понимаем», – сказал Йерро.

Испанцы играют в одной группе с Португалией, Ираном и Марокко.

«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»