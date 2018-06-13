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    Йерро: «Уход Лопетеги не помешает Испании бороться за победу на ЧМ-2018»

    Новый главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал отставку предшественника – Хулена Лопетеги. По словам специалиста, она не должна мешать команде бороться за победу на ЧМ-2018.

    «Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире. Сейчас на игроках лежит ответственность перед всей страной, перед болельщиками, и им следует думать не о смене тренера, а о чемпионате, и в первую очередь – о первой игре с португальцами.

    Сейчас команда не отказывается от намерений бороться за победу в чемпионате. Они как хорошие профессионалы и футболисты понимают, что тренеры приходят и уходят, и к этому нужно относиться нормально. Я уверен, что они должны выкладываться на поле. На чемпионате мира нам никто ничего не подарит, и любой мастер может отправить нас домой, и мы это понимаем», – сказал Йерро.

    Испанцы играют в одной группе с Португалией, Ираном и Марокко.

    «Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: ТАСС

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    13.06.2018 21:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 13 июня 2018, 23:09

      Лукавит Фернандо.....Это повлияет,100 процентов

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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 июня 2018, 22:00

      цирк на дроте продолжается... нельзя вот чтобы один клуб всё решал... Ещё Лопетеги тот баран, купился на бабло, 2 ляма на шару...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 21:48

      Успехов Йерро и Ко!Если Испания выиграет,представляю какой неожиданностью это будет для Фернандо!За 2 дня до старта ЧМ стать главным тренером национальной сборной и выиграть турнир!))))

      0
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