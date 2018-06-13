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    Смолов: «Не стоит смотреть на контрольные матчи. На ЧМ-2018 мы покажем, на что способны»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Форвард обещает показать все, на что россияне способны.

    «Мы проделали огромную работу. Физически команда готова хорошо. На результаты контрольных матчей не стоит смотреть. У всех свои этапы подготовки.

    Уверен, что на чемпионате мира мы покажем, на что способны. У нас три гарантированных матча в группе. На данном этапе стоит задача выйти из группы. Надеюсь, мы ее выполним. А дальше будет видно», – сказал игрок.

    Россия стартует в соревновании завтра, 14 июня.

    Источник: ФИФА

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    13.06.2018 20:56
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:04

      лучше сначала сделать а потом говорить, докажите все игрой!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 09:34

      не говори гоп пока не прыгнешь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 июня 2018, 09:18

      Хорошо сказал-Удачи и победы сегодня.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июня 2018, 08:20

      Все секретные наработки против саудитов не выкладывайте.Хватит нам и 0:0.С Египтом тоже дурочку валяйте, но один гол забейте.1:1 нас устроит.А,вот,Уругвай!! Порвите его нахрен,ребята! Покажите им весь профессионализм и силы, что вложил в вас Черчесов,проделайте огромную работу !И потом вас будут ждать бледные и заискивающие испанцы,немцы,бразильцы....Короче,всякая шелупонь,не стоит перечислять .

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:17

      Все эти обещания к добру не приводят. Сейчас лучше ничего не говорить. Вперед Россия!

      5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 14 июня 2018, 09:27

      Ну во-первых с праздником!)))
      И что б ,для россиян,он продлился ,как можно дольше!
      И личное : ))) балуешь ты меня!
      ps это к делу не относится ,но внутренний голос сообщил мне - поставь на 2:2,,,,, (в целом это еще не катастрофа)

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 14 июня 2018, 12:56

      С праздником а как же иначе.Сегодня поддержим нашу сборную.Может сегодня "госпожа удача" не отвернется от нас. Конечно 2:2 не катастрофа и вполне приемлемо,но хочется большего.

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 14 июня 2018, 07:45

      Главное,что бы потом оправдания не пришлось искать. А пока в контрояльках конечно можно не так бегать, боясь травмы не так бороться ,но не попадать из штрафной в створ ворот... Ну если только надежда ,что звезды сойдутся в правильную фигуру )))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 05:56

      Просветы в игре были,надеемся на игру!На команду!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 июня 2018, 05:37

      Окей Федя!Уже сегодня посмотрим насколько и как вы там натренировались.А "лакмусовой бумажкой" вашей готовности будет игра с Уругваем.Вот тогда и подведём первые итоги. В любом случае болеем за вас!Продвижения по сетке турнира и Удачи!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 июня 2018, 03:19

      Когда бы ещё Саудовская Аравия воспринималась, как серьёзный соперник.
      К сожалению это так.
      Надеюсь два года контрольных игр мы морочили всем головы, тайно на секретной базе отрабатывая супер возможности, которые скрывали даже в игре за клубы :-))))
      Сегодня увидим.

      2
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 14 июня 2018, 02:08

      С такими игроками и самой игрой,а тренер просто чудо гле вы только его нашли, сегодня посмотрим.И говорю проиграете саудам 2:1,нет у вас спортивного азарта,а только денежный!А деньги идут к уверенным,сильных характером людей,а не стаду заблудившихся особей! У которых в глазах не престиж Родины,а зелёный доллар!

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