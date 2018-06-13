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  • Смолов: «Не стоит смотреть на контрольные матчи. На ЧМ-2018 мы покажем, на что способны»

Смолов: «Не стоит смотреть на контрольные матчи. На ЧМ-2018 мы покажем, на что способны»

13 июня 2018, 20:56
55

Нападающий сборной России Федор Смолов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Форвард обещает показать все, на что россияне способны.

«Мы проделали огромную работу. Физически команда готова хорошо. На результаты контрольных матчей не стоит смотреть. У всех свои этапы подготовки.

Уверен, что на чемпионате мира мы покажем, на что способны. У нас три гарантированных матча в группе. На данном этапе стоит задача выйти из группы. Надеюсь, мы ее выполним. А дальше будет видно», – сказал игрок.

Россия стартует в соревновании завтра, 14 июня.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (55)
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1528913016
запал хороший Сколько забьёшь и на каких минутах? когда начнёшь голевые пасы делать цены тебе не будет пора Федя пора на партнёров смотреть
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upiter622
1528913108
Сколько не говори халва,во рту слаще не будет! Играйте,показывайте на что способны и помните за вас (уродов)болеет вся Россия!
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Боцман59rus
1528914075
не стоит смотреть - мы уже поняли, а после того, как узнал, что вкомментаторах на подработке, уезжающий, но ни как не могущий уехать Леня ...понял, что слушать тоже нежелательно
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ROSTOV SUPER
1528917751
Все соперники конечно перепугались , но мы в очередной раз в вас поверим ! Не обделайте нас всех хоть у себя дома !
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dendiesel
1528923807
С такой игрой выход из группы, это круто!!! Поживём, увидим....Россия ВПЕРЁД!!!!
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Zenit-84
1528924971
Завтра увидим! Удачи вам!
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Krossmen73
1528943872
Окей Федя!Уже сегодня посмотрим насколько и как вы там натренировались.А "лакмусовой бумажкой" вашей готовности будет игра с Уругваем.Вот тогда и подведём первые итоги. В любом случае болеем за вас!Продвижения по сетке турнира и Удачи!
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Gullit 76
1528945000
Просветы в игре были,надеемся на игру!На команду!
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zigbert
1528953423
Все эти обещания к добру не приводят. Сейчас лучше ничего не говорить. Вперед Россия!
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OfaZavr
1528963493
лучше сначала сделать а потом говорить, докажите все игрой!
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