Смолов: «Не стоит смотреть на контрольные матчи. На ЧМ-2018 мы покажем, на что способны»

Нападающий сборной России Федор Смолов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Форвард обещает показать все, на что россияне способны.

«Мы проделали огромную работу. Физически команда готова хорошо. На результаты контрольных матчей не стоит смотреть. У всех свои этапы подготовки.

Уверен, что на чемпионате мира мы покажем, на что способны. У нас три гарантированных матча в группе. На данном этапе стоит задача выйти из группы. Надеюсь, мы ее выполним. А дальше будет видно», – сказал игрок.

Россия стартует в соревновании завтра, 14 июня.