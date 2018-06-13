Игру Россия – Саудовская Аравия на «Первом канале» прокомментируют Елагин и Слуцкий

Комментатор Александр Елагин и экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будут работать на матче открытия чемпионата мира на «Первом канале».

В стартовом поединке мундиаля российская команда встретится с Саудовской Аравией. Встреча пройдет в четверг в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Первый канал» будет транслировать все матчи мирового первенства, 27 из которых – в прямом эфире.

Ранее стало известно, что финал чемпионата мира, который состоится 15 июля, прокомментирует Владимир Стогниенко.