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    Игру Россия – Саудовская Аравия на «Первом канале» прокомментируют Елагин и Слуцкий

    Комментатор Александр Елагин и экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будут работать на матче открытия чемпионата мира на «Первом канале».

    В стартовом поединке мундиаля российская команда встретится с Саудовской Аравией. Встреча пройдет в четверг в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Первый канал» будет транслировать все матчи мирового первенства, 27 из которых – в прямом эфире.

    Ранее стало известно, что финал чемпионата мира, который состоится 15 июля, прокомментирует Владимир Стогниенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 16:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 июня 2018, 05:32

      Слава Богу я смотреть не буду.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 20:36

      Хорошо что Елагин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июня 2018, 20:10

      Лучше бы один Елагин! А то от Лёни зевать начинаю сразу, бубнит как поп монотонно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 июня 2018, 17:46

      Наконец-то!!! Дождались лучшего комментатора на первом!!! Елагин ван лав!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 13 июня 2018, 17:34

      А я Слуцкого не хочу.
      Не понравится - звук отключу...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 17:02

      Вот это хороший выбор! А не то что это птичий сброд- уткин,Гусев да орлов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 16:59

      Елагин - просто топ!

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июня 2018, 16:54

      А где Уткин? Они ж вроде обещали?
      Я в принципе рад - Слуцкий отличный комментатор

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 16:44

      Ну хоть без Утки с Гусем ))

      3
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