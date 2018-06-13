Нигматуллин: «Семин в футболе гораздо дольше, чем Геркус. К его мнению стоит прислушаться»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заметил разногласия между главным тренером команды Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом.

«Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу.

Вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению или искать другие выходы из этой ситуации. Но видно, что градус отношений поднялся.

Я уважаю мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо дольше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно», – отметил Нигматуллин.