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    Нигматуллин: «Семин в футболе гораздо дольше, чем Геркус. К его мнению стоит прислушаться»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заметил разногласия между главным тренером команды Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом.

    «Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу.

    Вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению или искать другие выходы из этой ситуации. Но видно, что градус отношений поднялся.

    Я уважаю мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо дольше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно», – отметил Нигматуллин.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.06.2018 07:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 июня 2018, 22:57

      Плохо это

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:41

      все правильно, для будущего результата мнение тренера должно быть услышано и исполнено, даже если президент не согласен в чем-то, ведь тренер будет работать с этими игроками и встраивать по своему усмотрение в игру.

      5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 июня 2018, 11:32

      Да при чём тут вообще дольше или нет?! Абсолютно с любым тренером должны согласовывать каждый трансфер, это априори должно быть так! Тренера спрашивают за результат, он подбирает себе игроков под свою тактику, под свой стиль, под своё видение игры в конце концов! Была уже одна такая, которая и тренировками пыталась руководить, и покупала "лучших" игроков Европы (Ибричич и и др.)...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 13 июня 2018, 11:16

      Я вообще не понимаю, как можно покупать новых игроков без ведома или совета тренера! Палыч эту команду собрал, он ответственен за результат, значит и ему игроков подбирать! Это геркусу надо рассматривать предложенные Сёмином футболистов, а не наоборот! А так получается , допустим, Черчесов сборную тренерует, а Мудко ему игроков подбирает! это же бред!

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:34

      Ни к чему хорошему это не приведет, если каждый будет тянуть на себя "одеяло". Но мнение Семина учитывать необходимо.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 июня 2018, 09:06

      Фанфары - тяжкое бремя...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 08:27

      У Палыча больше футбольный возраст, чем у Геркуса биологический, но дело даже не в этом. А кто в футболе есть ху ?... Палыч профи в этом ремесле на протяжении 50 лет, а Геркус случайный пассажир.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 08:25

      Юрию Павловичу пора возглавить РФС. Тренировать ему надо заканчивать-возраст,к сожалению. Он очень змоционален,надо поберечься. Зто я не к тому,что он не прав в ситуации с геркусом.Он очень даже прав и очень мягко прошёлся по этому э-э-э,гражданину.

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