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  • Нигматуллин: «Семин в футболе гораздо дольше, чем Геркус. К его мнению стоит прислушаться»

Нигматуллин: «Семин в футболе гораздо дольше, чем Геркус. К его мнению стоит прислушаться»

13 июня 2018, 07:55
8

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заметил разногласия между главным тренером команды Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом.

«Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу.

Вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению или искать другие выходы из этой ситуации. Но видно, что градус отношений поднялся.

Я уважаю мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо дольше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно», – отметил Нигматуллин.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Нигматуллин Руслан Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (8)
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yorgenbarenz
1528867551
Юрию Павловичу пора возглавить РФС. Тренировать ему надо заканчивать-возраст,к сожалению. Он очень змоционален,надо поберечься. Зто я не к тому,что он не прав в ситуации с геркусом.Он очень даже прав и очень мягко прошёлся по этому э-э-э,гражданину.
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Рубик Докоян
1528867637
У Палыча больше футбольный возраст, чем у Геркуса биологический, но дело даже не в этом. А кто в футболе есть ху ?... Палыч профи в этом ремесле на протяжении 50 лет, а Геркус случайный пассажир.
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bolela_16
1528869962
Фанфары - тяжкое бремя...
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zigbert
1528871660
Ни к чему хорошему это не приведет, если каждый будет тянуть на себя "одеяло". Но мнение Семина учитывать необходимо.
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KalterJax
1528877810
Я вообще не понимаю, как можно покупать новых игроков без ведома или совета тренера! Палыч эту команду собрал, он ответственен за результат, значит и ему игроков подбирать! Это геркусу надо рассматривать предложенные Сёмином футболистов, а не наоборот! А так получается , допустим, Черчесов сборную тренерует, а Мудко ему игроков подбирает! это же бред!
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mdu86
1528878769
Да при чём тут вообще дольше или нет?! Абсолютно с любым тренером должны согласовывать каждый трансфер, это априори должно быть так! Тренера спрашивают за результат, он подбирает себе игроков под свою тактику, под свой стиль, под своё видение игры в конце концов! Была уже одна такая, которая и тренировками пыталась руководить, и покупала "лучших" игроков Европы (Ибричич и и др.)...
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OfaZavr
1528882863
все правильно, для будущего результата мнение тренера должно быть услышано и исполнено, даже если президент не согласен в чем-то, ведь тренер будет работать с этими игроками и встраивать по своему усмотрение в игру.
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bumer_moscow
1528919875
Плохо это
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