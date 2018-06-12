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    Роналдо: «Сейчас самое подходящее время, чтобы Бразилия стала чемпионом мира»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ.

    «Для меня фаворит ЧМ – Бразилия. Не только потому, что я из Бразилии, но и потому, что команда играет очень хорошо. Испания тоже играет очень хорошо, Германия всегда очень сильна.

    Чемпионат мира – сложный турнир. Есть еще Аргентина, Франция – очень молодая команда.

    Но я надеюсь, что Бразилия сможет выиграть. С 2002 года прошло много. Думаю, сейчас самое подходящее время для победы», – сказал Роналдо.

    Бразилия сыграет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

    Источник: Skysports

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    12.06.2018 19:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 21:05

      Время может и подходящее, но с этим могут не согласится другие претенденты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2018, 20:50

      Из тех, что я видел по последним матчам, самые грозные - Бразилия и Бельгия. Их игроки выступают на каком-то космическом уровне. Особенно Неймар и Азар.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 12 июня 2018, 20:20

      Роналдо Ленина начитался, "вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня самое время".

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      1297 12 июня 2018, 20:16

      Бельгия будет в финале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 июня 2018, 20:02

      Собственно, при всем уважении к нему, но игры у сборной Бразилии нет. Выезжают на Неймаре. Без него их будут выносить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:58

      каждая топ-сборная думает так же, только упорная борьба на поле покажет кому подходящее время а кому пока рановато)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 19:25

      в раздевалке у немцев, трое сознание потеряли от смеха,
      Лев помощника вообще еле откачал.)))

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 июня 2018, 19:18

      Самым подходящим временем для Бразильцев был домашний ЧМ, на котором вы сами помните, что случилось

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2018, 19:06

      Для Бразилии, с её футбольными ресурсами, любое время должно быть подходящим.

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