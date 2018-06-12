Роналдо: «Сейчас самое подходящее время, чтобы Бразилия стала чемпионом мира»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ.

«Для меня фаворит ЧМ – Бразилия. Не только потому, что я из Бразилии, но и потому, что команда играет очень хорошо. Испания тоже играет очень хорошо, Германия всегда очень сильна.

Чемпионат мира – сложный турнир. Есть еще Аргентина, Франция – очень молодая команда.

Но я надеюсь, что Бразилия сможет выиграть. С 2002 года прошло много. Думаю, сейчас самое подходящее время для победы», – сказал Роналдо.

Бразилия сыграет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.