Роналдо: «Сейчас самое подходящее время, чтобы Бразилия стала чемпионом мира»

Время может и подходящее, но с этим могут не согласится другие претенденты.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ.
«Для меня фаворит ЧМ – Бразилия. Не только потому, что я из Бразилии, но и потому, что команда играет очень хорошо. Испания тоже играет очень хорошо, Германия всегда очень сильна.
Чемпионат мира – сложный турнир. Есть еще Аргентина, Франция – очень молодая команда.
Но я надеюсь, что Бразилия сможет выиграть. С 2002 года прошло много. Думаю, сейчас самое подходящее время для победы», – сказал Роналдо.
Бразилия сыграет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.