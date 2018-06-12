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  • Роналдо: «Сейчас самое подходящее время, чтобы Бразилия стала чемпионом мира»

Роналдо: «Сейчас самое подходящее время, чтобы Бразилия стала чемпионом мира»

12 июня 2018, 19:03
9

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ.

«Для меня фаворит ЧМ – Бразилия. Не только потому, что я из Бразилии, но и потому, что команда играет очень хорошо. Испания тоже играет очень хорошо, Германия всегда очень сильна.

Чемпионат мира – сложный турнир. Есть еще Аргентина, Франция – очень молодая команда.

Но я надеюсь, что Бразилия сможет выиграть. С 2002 года прошло много. Думаю, сейчас самое подходящее время для победы», – сказал Роналдо.

Бразилия сыграет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Источник: Skysports
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1528819569
Для Бразилии, с её футбольными ресурсами, любое время должно быть подходящим.
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BRO_football
1528820287
Самым подходящим временем для Бразильцев был домашний ЧМ, на котором вы сами помните, что случилось
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Боцман59rus
1528820703
в раздевалке у немцев, трое сознание потеряли от смеха, Лев помощника вообще еле откачал.)))
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OfaZavr
1528822693
каждая топ-сборная думает так же, только упорная борьба на поле покажет кому подходящее время а кому пока рановато)
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Тraumtanzеr
1528822923
Собственно, при всем уважении к нему, но игры у сборной Бразилии нет. Выезжают на Неймаре. Без него их будут выносить.
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1297
1528823760
Бельгия будет в финале.
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Бенедиктус
1528824011
Роналдо Ленина начитался, "вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня самое время".
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bset
1528825815
Из тех, что я видел по последним матчам, самые грозные - Бразилия и Бельгия. Их игроки выступают на каком-то космическом уровне. Особенно Неймар и Азар.
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zigbert
1528826747
Время может и подходящее, но с этим могут не согласится другие претенденты.
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