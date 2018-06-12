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    «Милан» просмотрит Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия

    «Милан» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

    Спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы понаблюдать за игрой 22-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что в этой же встрече представитель миланцев просмотрит хавбека ЦСКА Александра Головина.

    В минувшем сезоне Миранчук провел 41 поединок во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 14 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    12.06.2018 17:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +33709

      zra78 13 июня 2018, 19:49

      Лёха,если это правда,то не выходи завтра на поле!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 13 июня 2018, 10:28

      милан? ...хм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 12 июня 2018, 21:27

      Обоих зараз не посмотрят, их Некто вместе не выпустит. Алексей разве что на замену выйдет, ненадолго. Тут еще про Дзюбу тут интересуются. Дзюбу Некто выпустит за 10 секунд до конца. Если счет будет не в нашу пользу. А если в нашу, то за 10 секунд до конца второй игры, когда счет будет почти наверняка не в нашу пользу.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июня 2018, 21:10

      а Дзюбу кто ? может завтра или после первой игры нарасхват пойдёт

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июня 2018, 20:53

      Kjrjvjnbd hfpdfkbdftncz

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:48

      Ну пусть посмотрят. Товар не залежавшийся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:48

      ну теперь про Миранчука сага начнется...

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 19:43

      Знаете, смех смехом, но Алексею Миранчуку лично я в техническом плане симпатизирую больше , чем Головину.Это чисто моё мнение и навязывать ни кому его не собираюсь.

      7
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Мары 12 июня 2018, 21:30

      Вы знаете, я тоже. Не столько в техническом плане, сколько в плане понимания игры. Судя по положительному балансу лайков, мы с вами тут далеко не одиноки. Увы, Миранчук не пользуется доверием тренера сборной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Вомбат 12 июня 2018, 22:50

      Значит выходит я не одинок.
      Приветствую коллегу.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 19:01

      бред кому они сдались, а смотреть сейчас всех будут на это и есть ЧМ

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Garrincha58 13 июня 2018, 04:12

      куда лучше ваши кузяевы и полозы с аргентинцами)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 18:53

      Массимилиано, если встретишь Лёху Миранчука у Сухого ручья на футбольном поле, не смотри -- он мой... Блин, так всех наших футболёров сглазят своими просмотрами.

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