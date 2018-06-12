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  • «Милан» просмотрит Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия

«Милан» просмотрит Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия

12 июня 2018, 17:35
18

«Милан» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

Спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы понаблюдать за игрой 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что в этой же встрече представитель миланцев просмотрит хавбека ЦСКА Александра Головина.

В минувшем сезоне Миранчук провел 41 поединок во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 14 миллионов евро.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Саудовская Аравия Локомотив Милан Миранчук Алексей
Комментарии (18)
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BRO_football
1528816125
Про Головина все слухи Бабаев опроверг, теперь на Миранчука переключились
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Parker8
1528816268
Давайте уже выйдем из мира фантазий, и поймем что весь этот бред написанный на сайте про трансферы русских футболистов в топ клубы, придуман сумасшедшими агентами для выгодной продажи своих подопечных в зенит.
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mikitka
1528817492
тот неловкий момент, когда приехали смотреть Алексея Миранчука, а купили Абдуллу Аль-Хайбари
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DOCTOR PENALTY
1528818442
Взяли бы обоих. Повезло бы парням. Самый возраст.
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Рубик Докоян
1528818831
Массимилиано, если встретишь Лёху Миранчука у Сухого ручья на футбольном поле, не смотри -- он мой... Блин, так всех наших футболёров сглазят своими просмотрами.
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Мары
1528821839
Знаете, смех смехом, но Алексею Миранчуку лично я в техническом плане симпатизирую больше , чем Головину.Это чисто моё мнение и навязывать ни кому его не собираюсь.
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OfaZavr
1528822091
ну теперь про Миранчука сага начнется...
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zigbert
1528825737
Ну пусть посмотрят. Товар не залежавшийся.
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Полная Канистра
1528827028
а Дзюбу кто ? может завтра или после первой игры нарасхват пойдёт
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zra78
1528908543
Лёха,если это правда,то не выходи завтра на поле!!!
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