«Милан» просмотрит Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия

«Милан» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

Спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы понаблюдать за игрой 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что в этой же встрече представитель миланцев просмотрит хавбека ЦСКА Александра Головина.

В минувшем сезоне Миранчук провел 41 поединок во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 14 миллионов евро.