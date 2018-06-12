Головин согласился перейти в «Ювентус». Трансфер может состояться сегодня

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сегодня может стать игроком «Ювентуса».

По информации Superscommesse, переговоры между клубами находятся в активной стадии. Сам россиянин уже дал свое согласие на переход. Представители туринцев и армейцев уже провели встречу, на которой обсудили детали сделки. Трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько часов.

«Старая синьора» заплатит за Головина около 20 миллионов евро.

«Ювентус» активизировался в переговорах по россиянину, поскольку не сумел договориться с «Валенсией» по трансферу Жоао Канселу.