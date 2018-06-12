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  • Головин согласился перейти в «Ювентус». Трансфер может состояться сегодня

Головин согласился перейти в «Ювентус». Трансфер может состояться сегодня

12 июня 2018, 13:59
31

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сегодня может стать игроком «Ювентуса».

По информации Superscommesse, переговоры между клубами находятся в активной стадии. Сам россиянин уже дал свое согласие на переход. Представители туринцев и армейцев уже провели встречу, на которой обсудили детали сделки. Трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько часов.

«Старая синьора» заплатит за Головина около 20 миллионов евро.

«Ювентус» активизировался в переговорах по россиянину, поскольку не сумел договориться с «Валенсией» по трансферу Жоао Канселу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (31)
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Artemka69
1528801570
Подождем официальных комментариев от официальных источников!!)))
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DOCTOR PENALTY
1528801877
Успехов тебе Саша! Надеемся, что переплюнешь Хонду.
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Diesel133
1528802076
Ждем официального сообщения!
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Tsigan
1528803354
Если Юве его подпишет то только для транзита в аренду куда нибудь в Верону. В основе ювентуса даже можно не мечтать.
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tilvan
1528804874
Сам Ювентус вообще в курсе?
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chirikeev1986
1528806312
"не дай Бог",чтоб в аренду не отправили,сломают пацана.
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ZENIT84,
1528808774
вы верите в этот пост? жёлтая пресса стал сайт))) слышали сегодня что неймар дал согласие перейти в торпедо армавир? эти две новости стоят на одной полке.
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OfaZavr
1528819869
как-то не доверяю я этим источникам, что заграничному, что нашему)) подождем официальной информации.
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zigbert
1528821157
Пока лучше подождать.
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Мары
1528835327
Нужно официальное подтверждение, а так это переливание из пустого в порожнее.
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