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    Головин согласился перейти в «Ювентус». Трансфер может состояться сегодня

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин сегодня может стать игроком «Ювентуса».

    По информации Superscommesse, переговоры между клубами находятся в активной стадии. Сам россиянин уже дал свое согласие на переход. Представители туринцев и армейцев уже провели встречу, на которой обсудили детали сделки. Трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько часов.

    «Старая синьора» заплатит за Головина около 20 миллионов евро.

    «Ювентус» активизировался в переговорах по россиянину, поскольку не сумел договориться с «Валенсией» по трансферу Жоао Канселу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 13:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 23:28

      Нужно официальное подтверждение, а так это переливание из пустого в порожнее.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 июня 2018, 22:47

      Если бы был шанс выиграть Чемпионат Мира, тогда стоит подождать. Ставки на Головина вырастут. А вот если он получит травму, ставки конкретно упадут. Не каждый клуб берёт травмированого игрока "на перспективу".
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      Лучше синица в руках, нежели журавль в небе.

      0
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      Рейтинг: +179

      1297 12 июня 2018, 20:22

      С другой стороны... Нападающий Интера с практикой в Испании или полуфутболист из донного рфпл... Задачка не из лёгких.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:32

      Пока лучше подождать.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:11

      как-то не доверяю я этим источникам, что заграничному, что нашему)) подождем официальной информации.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июня 2018, 18:48

      Источник: Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июня 2018, 18:41

      это какой-то шляпный источник

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 июня 2018, 17:03

      Главное чтобы не сломался

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 июня 2018, 16:19

      Superscommesse это что такое?

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 12 июня 2018, 16:06

      вы верите в этот пост? жёлтая пресса стал сайт))) слышали сегодня что неймар дал согласие перейти в торпедо армавир? эти две новости стоят на одной полке.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > ZENIT84, 12 июня 2018, 18:30

      Желтизны много, но интересно что ты скажешь, если Головин реально перейдет в Юве в эти дни.

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