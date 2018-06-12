Зобнин – об уходе Пилипчука: «Так периодически происходит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал изменения в составе тренерского штаба красно-белых: вместо ушедшего тренера Романа Пилипчука помогать Массимо Каррере в будущем сезоне будет Рауль Рианчо, работавший до этого в «Рубине» и сборной Украины.

«Это его решение, которое я не могу никак комментировать. Пилипчук очень много помогал команде и мне лично. Это футбол, это жизнь, так периодически происходит в командах.

Про Рауля Рианчо, который вошел в тренерский штаб Карреры, смогу что-то сказать, только поработав с ним», – заявил Зобнин.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.