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  • Зобнин – об уходе Пилипчука: «Так периодически происходит»

Зобнин – об уходе Пилипчука: «Так периодически происходит»

12 июня 2018, 11:29
5

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал изменения в составе тренерского штаба красно-белых: вместо ушедшего тренера Романа Пилипчука помогать Массимо Каррере в будущем сезоне будет Рауль Рианчо, работавший до этого в «Рубине» и сборной Украины.

«Это его решение, которое я не могу никак комментировать. Пилипчук очень много помогал команде и мне лично. Это футбол, это жизнь, так периодически происходит в командах.

Про Рауля Рианчо, который вошел в тренерский штаб Карреры, смогу что-то сказать, только поработав с ним», – заявил Зобнин.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Пилипчук Роман
Комментарии (5)
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Александ1982
1528792802
это жизнь, кто-то приходит, кто-то приходит, главное чтобы польза была клубу!!!
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Мары
1528793876
Правильно Ром.Вокруг клуба ещё много будет тем и разговоров.Твоё дело и дело тренерского штаба шагать по ступеням вверх и не смотреть вниз.
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zigbert
1528805770
Пусть работает ,лишь бы это было на пользу команде. Желательно что бы у него было знание русского языка.
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tesch
1528811165
проехали уже тему.
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OfaZavr
1528818259
да и бог с ним, случилось и случилось, сейчас уже это тема в прошлом, хотя то что некрасиво поступил Пилипчук это факт (даже если у него на то были свои причины).
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