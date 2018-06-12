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    Зобнин – об уходе Пилипчука: «Так периодически происходит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал изменения в составе тренерского штаба красно-белых: вместо ушедшего тренера Романа Пилипчука помогать Массимо Каррере в будущем сезоне будет Рауль Рианчо, работавший до этого в «Рубине» и сборной Украины.

    «Это его решение, которое я не могу никак комментировать. Пилипчук очень много помогал команде и мне лично. Это футбол, это жизнь, так периодически происходит в командах.

    Про Рауля Рианчо, который вошел в тренерский штаб Карреры, смогу что-то сказать, только поработав с ним», – заявил Зобнин.

    По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.06.2018 11:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 18:44

      да и бог с ним, случилось и случилось, сейчас уже это тема в прошлом, хотя то что некрасиво поступил Пилипчук это факт (даже если у него на то были свои причины).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июня 2018, 16:46

      проехали уже тему.

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:16

      Пусть работает ,лишь бы это было на пользу команде. Желательно что бы у него было знание русского языка.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 11:57

      Правильно Ром.Вокруг клуба ещё много будет тем и разговоров.Твоё дело и дело тренерского штаба шагать по ступеням вверх и не смотреть вниз.

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 июня 2018, 11:40

      это жизнь, кто-то приходит, кто-то приходит, главное чтобы польза была клубу!!!

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