Агент экс-полузащитника «Барселоны» Алькантары предложил игрока «Реалу»

Агент полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары предложил услуги своего клиента «Реалу».

Представитель бывшего футболиста «Барселоны» в пятницу посетил Мадрид, где провел встречу с руководством сливочных. Боссы «бланкос» заинтересовались таким вариантом, однако никакого ответа пока не дали. Любое окончательное решение будет принимать новый главный тренер «Реала». При этом Зинедин Зидан перед своей отставкой обсуждал вероятное приобретение 27-летнего хавбека с советом директоров.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает возможность возвращения в команду испанца, который покинул столицу Каталонии в 2013 году.

В минувшем сезоне Алькантара принял участие в 32 встречах, отметившись семью мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.