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    «Лестер» готов заплатить «Локомотиву» за Кверквелию 17 миллионов

    Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия находится в сфере интересов «Лестера».

    Английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.

    Представители «лис» уже связывались с президентом железнодорожников Ильей Геркусом и направили ему официальное предложение по грузину.

    «Кверквелия – не единственный кандидат на позицию центрального защитника в английском клубе, но его игровые качества импонируют и селекционерам, и наставнику Клоду Пюэлю. Однако высшее руководство железнодорожников и главный тренер команды Юрий Семин не хотят расставаться с Соломоном этим летом, чтобы не терять системообразующего игрока накануне осеннего старта в Лиге чемпионов.

    В клубе считают, что, проявив себя в этом турнире, Кверквелия привлечет еще больше внимания европейских команд. Сам футболист и его агенты также не торопятся расставаться с красно-зелеными», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    В прошлом сезоне Кверквелия провел 41 матч, отметившись тремя голами.

    Источник: Известия

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    11.06.2018 13:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:33

      Кверквелия опытный и надежный защитник, Локомотиву нужно его удержать.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2018, 01:06

      Руки прочь от Соломона, так-таки самим нужен

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 23:32

      Знаем мы этот Лестер! Мусу в прошлый раз купили, говорили, что он очень важный игрок для них! В итоге только на скамейке запасных сидел

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 19:59

      не думаю что он променяет Локо с которым будет играть в ЛЧ и где у него все ладиться на проблемный Лестер с туманными перспективами.

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 июня 2018, 18:55

      думаю, останется. Нам еще в ЛЧ играть, может и там засветится.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 июня 2018, 17:49

      Зенитовские выпускники дорого ценятся!

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 11 июня 2018, 17:12

      еум красная цена 5 млн, лестер как с Мусой хочет лоханутся?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 июня 2018, 16:05

      как Рубин продешевил(((

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 июня 2018, 15:42

      не хотелось бы, чтоб он ушел! Уж очень он хорош сейчас!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июня 2018, 14:22

      Сложная дилемма и для клуба, и для игрока , с одной стороны хороший вариант для клуба заработать деньги , а для игрока попробовать себя в АПЛ , но с другой Соломон действительно является для Локо система образующим игроком и если ты хочешь побороться хотя бы за что то в ЛЧ то ты не должен продавать такого игрока практически не за какие деньги. Только вот интересно , что хочет сам Кверквелия , конечно было бы интересно посмотреть что у него могло бы получится в такой команде как Лестер, думаю что он смог бы там заиграть, но желаю болельщикам Локо чтобы он остался в команде.

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