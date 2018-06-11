Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лестер» готов заплатить «Локомотиву» за Кверквелию 17 миллионов

«Лестер» готов заплатить «Локомотиву» за Кверквелию 17 миллионов

11 июня 2018, 13:59
11

Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия находится в сфере интересов «Лестера».

Английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.

Представители «лис» уже связывались с президентом железнодорожников Ильей Геркусом и направили ему официальное предложение по грузину.

«Кверквелия – не единственный кандидат на позицию центрального защитника в английском клубе, но его игровые качества импонируют и селекционерам, и наставнику Клоду Пюэлю. Однако высшее руководство железнодорожников и главный тренер команды Юрий Семин не хотят расставаться с Соломоном этим летом, чтобы не терять системообразующего игрока накануне осеннего старта в Лиге чемпионов.

В клубе считают, что, проявив себя в этом турнире, Кверквелия привлечет еще больше внимания европейских команд. Сам футболист и его агенты также не торопятся расставаться с красно-зелеными», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне Кверквелия провел 41 матч, отметившись тремя голами.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Лестер Кверквелия Соломон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1528716168
Сложная дилемма и для клуба, и для игрока , с одной стороны хороший вариант для клуба заработать деньги , а для игрока попробовать себя в АПЛ , но с другой Соломон действительно является для Локо система образующим игроком и если ты хочешь побороться хотя бы за что то в ЛЧ то ты не должен продавать такого игрока практически не за какие деньги. Только вот интересно , что хочет сам Кверквелия , конечно было бы интересно посмотреть что у него могло бы получится в такой команде как Лестер, думаю что он смог бы там заиграть, но желаю болельщикам Локо чтобы он остался в команде.
Ответить
fortune-bva
1528720966
не хотелось бы, чтоб он ушел! Уж очень он хорош сейчас!
Ответить
Отчаянный Пердун
1528722328
как Рубин продешевил(((
Ответить
Гуус
1528726333
еум красная цена 5 млн, лестер как с Мусой хочет лоханутся?
Ответить
prezent2017
1528728573
Зенитовские выпускники дорого ценятся!
Ответить
Diesel133
1528732513
думаю, останется. Нам еще в ЛЧ играть, может и там засветится.
Ответить
OfaZavr
1528736379
не думаю что он променяет Локо с которым будет играть в ЛЧ и где у него все ладиться на проблемный Лестер с туманными перспективами.
Ответить
BRO_football
1528749160
Знаем мы этот Лестер! Мусу в прошлый раз купили, говорили, что он очень важный игрок для них! В итоге только на скамейке запасных сидел
Ответить
арейская
1528754774
Руки прочь от Соломона, так-таки самим нужен
Ответить
zigbert
1528792438
Кверквелия опытный и надежный защитник, Локомотиву нужно его удержать.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
6
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+