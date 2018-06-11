«Лестер» готов заплатить «Локомотиву» за Кверквелию 17 миллионов

Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия находится в сфере интересов «Лестера».

Английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.

Представители «лис» уже связывались с президентом железнодорожников Ильей Геркусом и направили ему официальное предложение по грузину.

«Кверквелия – не единственный кандидат на позицию центрального защитника в английском клубе, но его игровые качества импонируют и селекционерам, и наставнику Клоду Пюэлю. Однако высшее руководство железнодорожников и главный тренер команды Юрий Семин не хотят расставаться с Соломоном этим летом, чтобы не терять системообразующего игрока накануне осеннего старта в Лиге чемпионов.

В клубе считают, что, проявив себя в этом турнире, Кверквелия привлечет еще больше внимания европейских команд. Сам футболист и его агенты также не торопятся расставаться с красно-зелеными», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне Кверквелия провел 41 матч, отметившись тремя голами.