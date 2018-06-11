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    Геркус: «Для сборной России само участие в финальной стадии ЧМ – честь и большое событие. Выход в плей-офф будет достижением»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет достижением. Ранее еще никогда в своей истории национальная команда не выступала на стадии плей-офф мирового первенства.

    «Не будем забывать, что сборной России не каждый раз удается отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля – это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением.

    Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о ее уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохамед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить, что он невероятно крутой.

    Будут ли удовлетворены российские болельщики выходом сборной из группы? Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника. Футболисты в таком случае превратятся в героев», – сказал Геркус.

    Россия на групповом этапе сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

    Источник: RT

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    11.06.2018 12:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:20

      С одной стороны говорит правильно, что Россия участвует на ЧМ без отборочных игр.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 19:54

      ну вот начинается, другие наоборот ставят максимальные задачи и чуть меньшие достижения считают провалом, а наших за то что просто из группы выйдут уже героями считать, не нужно давать им поблажки и если будет позор то и называть вещи своими именами.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 июня 2018, 19:18

      Если Черчесов не испугается, и выпустит в нападение Смолова и Дзюбу одновременно, мы выйдем из группы без проблем. Только верится в это с трудом.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июня 2018, 17:54

      геркус забыл про самое главное что наши отобрались на ЧМ не проведя ни одного отборочного матча. это то случай как говорят на халяву запрыгнули Были бы отборочные матчи не факт что пробились бы на ЧМ с такой игрой где почти всем продуваем а тут он размечтался про плей офф думать надо логичнее геркуша

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 11 июня 2018, 16:54

      Етишкин цвет! Не успел Геркуспочти "лизнуть" и сказать о нашей сборной, что, мол, всё хорошо, прекрасная маркиза как на Чемпионат.ру появилась инфа, что он может в ближайшее время покинуть покинуть пост президента Локомотива.
      Не иначе, как на пост председателя РФС позвали! ))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 11 июня 2018, 16:50

      Он прав! Отборочные игры просрали бы все ! Повезло,что мы Хозяева ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2018, 14:49

      никогда не думал, что он умный, но после таких высказываний теперь уверен на все сто

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Garrincha58 11 июня 2018, 14:59

      Какая-то незаконченная фраза. Теперь уверен на все 100, что но умный или уверен в противоположном? )))

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      Рейтинг: +915

      спанчес > derrik2000 11 июня 2018, 15:33

      это чтобы никого не обидеть наверное:)))

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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:48

      предизент локомотива болеет за ливепруль. Красавело

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 11 июня 2018, 14:41

      Это не тот случай, когда говорят что главное участие, а не победа.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 июня 2018, 13:52

      чет дохера дорогая честь в 40 млрд $

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