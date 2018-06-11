Геркус: «Для сборной России само участие в финальной стадии ЧМ – честь и большое событие. Выход в плей-офф будет достижением»

С одной стороны говорит правильно, что Россия участвует на ЧМ без отборочных игр.
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет достижением. Ранее еще никогда в своей истории национальная команда не выступала на стадии плей-офф мирового первенства.
«Не будем забывать, что сборной России не каждый раз удается отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля – это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением.
Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о ее уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохамед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить, что он невероятно крутой.
Будут ли удовлетворены российские болельщики выходом сборной из группы? Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника. Футболисты в таком случае превратятся в героев», – сказал Геркус.
Россия на групповом этапе сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).