Геркус: «Для сборной России само участие в финальной стадии ЧМ – честь и большое событие. Выход в плей-офф будет достижением»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет достижением. Ранее еще никогда в своей истории национальная команда не выступала на стадии плей-офф мирового первенства.

«Не будем забывать, что сборной России не каждый раз удается отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля – это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением.

Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о ее уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохамед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить, что он невероятно крутой.

Будут ли удовлетворены российские болельщики выходом сборной из группы? Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника. Футболисты в таком случае превратятся в героев», – сказал Геркус.

Россия на групповом этапе сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).