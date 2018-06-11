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  • Геркус: «Для сборной России само участие в финальной стадии ЧМ – честь и большое событие. Выход в плей-офф будет достижением»

Геркус: «Для сборной России само участие в финальной стадии ЧМ – честь и большое событие. Выход в плей-офф будет достижением»

11 июня 2018, 12:59
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что выход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет достижением. Ранее еще никогда в своей истории национальная команда не выступала на стадии плей-офф мирового первенства.

«Не будем забывать, что сборной России не каждый раз удается отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля – это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением.

Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о ее уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохамед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить, что он невероятно крутой.

Будут ли удовлетворены российские болельщики выходом сборной из группы? Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника. Футболисты в таком случае превратятся в героев», – сказал Геркус.

Россия на групповом этапе сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Локомотив Геркус Илья
Комментарии (17)
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BRO_football
1528712574
Понятно. Болельщиков уже заранее готовят к провалу. Говорят, сыграли на ЧМ - радуйтесь этому, а победы вряд ли будут
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derrik2000
1528713751
После этих слов Геркуса я ожидал продолжения в стиле "безмерное счастье и огромное удовольствие жить в эпоху правления Владимира Владимировича Путина". Ну, чтобы переплюнуть Газаева. ))))))))))))))))) Жаль, что ожидания мои не оправдались... Или просто журналисты не напечатали??? ))))))))
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порт
1528717302
Это не тот случай, когда говорят что главное участие, а не победа.
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спанчес
1528717696
предизент локомотива болеет за ливепруль. Красавело
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Garrincha58
1528717788
никогда не думал, что он умный, но после таких высказываний теперь уверен на все сто
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АЛЕКС 58
1528725038
Он прав! Отборочные игры просрали бы все ! Повезло,что мы Хозяева ЧМ.
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derrik2000
1528725272
Етишкин цвет! Не успел Геркуспочти "лизнуть" и сказать о нашей сборной, что, мол, всё хорошо, прекрасная маркиза как на Чемпионат.ру появилась инфа, что он может в ближайшее время покинуть покинуть пост президента Локомотива. Не иначе, как на пост председателя РФС позвали! ))))))))))))))))
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Полная Канистра
1528728860
геркус забыл про самое главное что наши отобрались на ЧМ не проведя ни одного отборочного матча. это то случай как говорят на халяву запрыгнули Были бы отборочные матчи не факт что пробились бы на ЧМ с такой игрой где почти всем продуваем а тут он размечтался про плей офф думать надо логичнее геркуша
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OfaZavr
1528736081
ну вот начинается, другие наоборот ставят максимальные задачи и чуть меньшие достижения считают провалом, а наших за то что просто из группы выйдут уже героями считать, не нужно давать им поблажки и если будет позор то и называть вещи своими именами.
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zigbert
1528791604
С одной стороны говорит правильно, что Россия участвует на ЧМ без отборочных игр.
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