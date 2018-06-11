Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару команды.

В Федерации футбола Аргентины (AFA) в курсе данной ситуации. По сообщениям источника, президент AFA Клаудио Тапиа пытался уладить данный конфликт, заплатив женщине денежную компенсацию, чтобы о скандале не стало известно широкой общественности.

Сампаоли будет дана возможность работать со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Сборная Аргентины прибыла в Россию 9 июня.