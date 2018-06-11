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    Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару команды.

    В Федерации футбола Аргентины (AFA) в курсе данной ситуации. По сообщениям источника, президент AFA Клаудио Тапиа пытался уладить данный конфликт, заплатив женщине денежную компенсацию, чтобы о скандале не стало известно широкой общественности.

    Сампаоли будет дана возможность работать со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.

    Сборная Аргентины прибыла в Россию 9 июня.

    Источник: Twitter

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    11.06.2018 09:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:49

      Если станут "Чемпионами мира" ,забудут все грехи Сампаоли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 16:55

      Уж простите, но сексуальное домогательство - это уголовное преступление. С такими делами идут в суд, где предоставляют доказательство. А языком трепать - это женщины умеют. Нет доказательств, нет суда - до свидания. А то можно человека уничтожить голословными обвинениями на ровном месте. Кажется, что именно так многие женщины и поступают, они любят мстить мужикам, любят ими управлять. Не удивлюсь если Сампаоли сделал парочку намёков, или как-то не так просто посмотрел на неё - и всё, уже преступник-насильник сразу. Такие вещи законом не запрещены.

      5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 июня 2018, 14:15

      Как в армии- держись поближе к кухне : там теплее, с голоду не пропадёшь и не замёрзнешь !

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 11 июня 2018, 11:33

      вымрут аргентинцы, как пить дать вымрут, а жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июня 2018, 11:33

      Хорошо, что повар женщина, а не мужик. Это радует.

      8
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 > Mazzola 11 июня 2018, 15:10

      А где написано, что повар женщина?)))

      -2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > NAZ84 11 июня 2018, 16:20

      Ты неграмотный? Читай азбуку, одолжив её у Буратино. Или ты представитель другой ориентации? Только грозиться не надо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:01

      Дур дом на этом диком западе! Все мужики домагаются,а бабы чего не хотят что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 10:44

      Начинается! Волна домогательств перешла из Голливуда в футбол! Интересно, кто следующий?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2018, 10:29

      каждый день хрень какая то да всплывет

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 10:10

      Видно плохо кормит и тренер решил расширить ассортимент меню... )))

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 июня 2018, 09:58

      Голод не тетка...

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