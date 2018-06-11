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  • Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару сборной Аргентины

Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару сборной Аргентины

11 июня 2018, 09:17
18

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах к повару команды.

В Федерации футбола Аргентины (AFA) в курсе данной ситуации. По сообщениям источника, президент AFA Клаудио Тапиа пытался уладить данный конфликт, заплатив женщине денежную компенсацию, чтобы о скандале не стало известно широкой общественности.

Сампаоли будет дана возможность работать со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Сборная Аргентины прибыла в Россию 9 июня.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина Сампаоли Хорхе
Комментарии (18)
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Шумаххер
1528698168
От компинсации отказалась что ли
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OfaZavr
1528698416
сейчас в этом кого только не обвиняют, нужны доказательства, нельзя просто так человека обливать грязью.
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Gullit 76
1528698925
В конце концов это докатится и до нас,Сампаоли обвинил повар,а Черчесов скажут к массажисту подкатывал.
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Рубик Докоян
1528701001
Видно плохо кормит и тренер решил расширить ассортимент меню... )))
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Garrincha58
1528702141
каждый день хрень какая то да всплывет
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BRO_football
1528703087
Начинается! Волна домогательств перешла из Голливуда в футбол! Интересно, кто следующий?
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val-berezko
1528704098
Дур дом на этом диком западе! Все мужики домагаются,а бабы чего не хотят что ли?
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Mazzola
1528705997
Хорошо, что повар женщина, а не мужик. Это радует.
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77SAM
1528715754
Как в армии- держись поближе к кухне : там теплее, с голоду не пропадёшь и не замёрзнешь !
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Cules2013
1528725345
Уж простите, но сексуальное домогательство - это уголовное преступление. С такими делами идут в суд, где предоставляют доказательство. А языком трепать - это женщины умеют. Нет доказательств, нет суда - до свидания. А то можно человека уничтожить голословными обвинениями на ровном месте. Кажется, что именно так многие женщины и поступают, они любят мстить мужикам, любят ими управлять. Не удивлюсь если Сампаоли сделал парочку намёков, или как-то не так просто посмотрел на неё - и всё, уже преступник-насильник сразу. Такие вещи законом не запрещены.
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