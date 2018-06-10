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    Азар: «Новый тренер «Челси»? Да, я бы хотел узнать, появится ли он»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о ситуации с возможным уходом Антонио Конте с поста главного тренера команды.

    «Сейчас я сконцентрирован только на чемпионате мира. У нас был плохой сезон с «Челси». В конце сезона мы выиграли кубок Англии, так что он стал немного лучше. Но сейчас я сконцентрирован только на ЧМ.

    Новый тренер? Да, я бы хотел знать, появится ли он. Если у нас появятся новые игроки или тренер, то будет хорошо. Я бы хотел увидеть в команде игроков, которые помогли вернуть «Челси» успех в следующем сезоне», – сказал Азар.

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    Источник: Skysports

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    10.06.2018 23:45
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