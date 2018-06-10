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    Месси: «Для победы в ЛЧ «Барселоне» нужны лучшие игроки. А Гризманн – один из них»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о возможном трансфере форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.

    «Гризманн – главная трансферная цель «Барселоны»? Я не знаю. Я согласен, что нам нужны лучшие игроки, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Гризманн – один из них. Если клуб подпишет его, это будет потрясающе.

    Не знаю, в приоритете ли его трансфер. Это зависит от руководства. Я могу сказать только, что для победы в ЛЧ нужны лучшие игроки, а он очень хорош!», – сказал Месси.

    Гризманн останется в «Атлетико». Клуб пообещал ему приобрести игроков топ-уровня

    Источник: Skysports

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    10.06.2018 22:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 30 июня 2018, 10:47

      Купите Месси игрушку.

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 09:51

      Переговоры по Гризманну идут неохотно и без желания с обоих сторон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 11 июня 2018, 00:32

      Месси ещё Головина не разглядел!
      Для победы в ЛЧ «Барселоне» нужны лучшие игроки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 11 июня 2018, 00:08

      Ровно как Дембеле, Мунир, Динь, Силлесен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 10 июня 2018, 23:08

      Чистая правда! "Барселона" - лучший вариант для Гризманна.

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