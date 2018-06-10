Месси: «Для победы в ЛЧ «Барселоне» нужны лучшие игроки. А Гризманн – один из них»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о возможном трансфере форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.

«Гризманн – главная трансферная цель «Барселоны»? Я не знаю. Я согласен, что нам нужны лучшие игроки, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Гризманн – один из них. Если клуб подпишет его, это будет потрясающе.

Не знаю, в приоритете ли его трансфер. Это зависит от руководства. Я могу сказать только, что для победы в ЛЧ нужны лучшие игроки, а он очень хорош!», – сказал Месси.

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