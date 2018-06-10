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    Стогниенко: «Сборной России не хватает всего. Давно ничего не жду от этой команды»

    Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко оценил игру сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

    – Австрии (0:1) проиграли, с Турцией (1:1) – ничья. Чего или кого не хватает команде?

    – Всего. Движения, взаимопонимания, мысли. Многие футболисты явно свой максимум не показывают. Самый яркий пример – Марио Фернандес. Почему так происходит, надо не у меня спрашивать. Но если уж мы ждем официальных матчей, то давайте немного потерпим. Иногда спрашивают: чего вы ждете от сборной?

    Но я от сборной ничего уже давно не жду. Я смотрю футбол лет тридцать и кроме Евро-2008 и еще пары отрезков, сборная скорее разочаровывает. Когда больше, когда меньше. Надеюсь – да, но не жду.

    На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.06.2018 17:11
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 11 июня 2018, 03:02

      А как можно чего то ждать, если во главу сборной товарищ Мутко, за 2,6 млн евро поставил полную бездарность, да ещё с аракчеевскими замашками. В сборной в основном собраны неплохие игроки, но некому из них создать команду, а из под палки Черчесова никто играть не будет. Бердыев смог бы построить и создать за два года боеспособный коллектив, но это не входило в планы вредителя Мутко.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Spiridonovich 11 июня 2018, 23:25

      Да уж. Лучше был бы прапорщик Шматко.

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 10 июня 2018, 22:10

      Комментатор ВГТРК: "Я от сборной ничего уже давно не жду". Ты зачем тогда микрофон в руки берешь??? Ты чем тогда отличаешься от наших футболистов? Те за бабки мячик еле-еле катают, ты за бабки мозги нам пудришь. А в душе ни у тебя, ни у них ничего нет.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 20:28

      Пусть у нашей сборной много проблем и игра не клеится, сдаваться раньше времени нельзя. Надо поддержать команду - другой у нас нет.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 10 июня 2018, 20:04

      Я десять лет ничего не жду, чего и вам желаю.))) Черчесов на Хоттабыча не похож, бороды нет, а из усов трахтибидох стрёмный.

      3
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Чуни Муни 10 июня 2018, 21:25

      Откуда знаешь? Неужто сам пробовал колдовать? Хи...

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > GoLenaStop 11 июня 2018, 23:19

      Да не мало пришлось подёргать в разных местах.)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 19:16

      согласен с ним, но все же буду как всегда ждать чуда, верить и просто надеяться)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > OfaZavr 10 июня 2018, 19:23

      чудес не бывает увы только в сказках

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Garrincha58 10 июня 2018, 19:28

      чудеса не только в сказках но и в жизни порою случаются, а в футболе так вообще частенько. поэтому верим!

      4
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 июня 2018, 19:04

      "На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России не выиграет у Уругвая, Египта и Саудовской Аравии."
      Только если сборная России сыграет против сборной России, то могут быть шансы на положительный исход....

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > GoLenaStop 10 июня 2018, 19:45

      не скажи... с Динамо есть шансы, если Панченко к себе заберут...

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 10 июня 2018, 18:48

      Не, такой безнадеги не было!

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      Рейтинг: +210

      azar80 10 июня 2018, 18:45

      Володя. вернулся хоть футбол можно будет смотреть. а то визжащий ипотечник уже достал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > azar80 10 июня 2018, 19:24

      а кто ипотечник?

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      Рейтинг: +210

      azar80 > Garrincha58 10 июня 2018, 21:18

      Черданцев

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 10 июня 2018, 18:29

      помню когда после 4-1 и 1-1 нужно было не прое...ть, и мы естессно проиграли, он ходил тогда в недоумении сдерживая гнев... вся страна его понимала (наверно), никто ничего не ждет, мы только надеемся, ждать от наших футболистов чего-то - это утопия!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 17:58

      да много кто ниче не ждет от них... смотрите ХОРОШИЙ футбол, и наслаждайтесь...

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