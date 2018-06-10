Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стогниенко: «Сборной России не хватает всего. Давно ничего не жду от этой команды»

Стогниенко: «Сборной России не хватает всего. Давно ничего не жду от этой команды»

10 июня 2018, 17:11
27

Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко оценил игру сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

– Австрии (0:1) проиграли, с Турцией (1:1) – ничья. Чего или кого не хватает команде?

– Всего. Движения, взаимопонимания, мысли. Многие футболисты явно свой максимум не показывают. Самый яркий пример – Марио Фернандес. Почему так происходит, надо не у меня спрашивать. Но если уж мы ждем официальных матчей, то давайте немного потерпим. Иногда спрашивают: чего вы ждете от сборной?

Но я от сборной ничего уже давно не жду. Я смотрю футбол лет тридцать и кроме Евро-2008 и еще пары отрезков, сборная скорее разочаровывает. Когда больше, когда меньше. Надеюсь – да, но не жду.

На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
D A N I L
1528640577
Двоякое чувство от приближении ЧМ. С одной стороны он у нас в стране, а с другой - ни какой уверенности и надежды нет от нашей сборной))) А жаль...
Ответить
insider_retro
1528641582
Один из лучших в своём ремесле, мне кажется, не должен распространять гробокопательные настроения!.. Вова, не вешай носа и не надо портить себе дикцию недовольной мимикой!!..))
Ответить
GSKA1974
1528641724
Зашел бы Путин в раздевалку перед матчем и сказал....Не выиграете?.....на хрен со своих коттеджей и в коммуналки....И без зарплаты до первой победы!!!А так фигли.....все есть,зарплату плятят...потопчемся по полю...Какая на хрен игра за страну???
Ответить
Vickont
1528641815
Может я конечно мазохист, но все равно буду болеть за наших ногомячистов. Иначе не могу
Ответить
TERMIK2142
1528642231
И на нашей улице когда нибудь будет праздник сто процентов.
Ответить
sochi-2013
1528645730
Не, такой безнадеги не было!
Ответить
GoLenaStop
1528646696
"На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России не выиграет у Уругвая, Египта и Саудовской Аравии." Только если сборная России сыграет против сборной России, то могут быть шансы на положительный исход....
Ответить
OfaZavr
1528647378
согласен с ним, но все же буду как всегда ждать чуда, верить и просто надеяться)
Ответить
Чуни Муни
1528650242
Я десять лет ничего не жду, чего и вам желаю.))) Черчесов на Хоттабыча не похож, бороды нет, а из усов трахтибидох стрёмный.
Ответить
zigbert
1528651692
Пусть у нашей сборной много проблем и игра не клеится, сдаваться раньше времени нельзя. Надо поддержать команду - другой у нас нет.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+