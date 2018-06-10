Стогниенко: «Сборной России не хватает всего. Давно ничего не жду от этой команды»

Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко оценил игру сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

– Австрии (0:1) проиграли, с Турцией (1:1) – ничья. Чего или кого не хватает команде?

– Всего. Движения, взаимопонимания, мысли. Многие футболисты явно свой максимум не показывают. Самый яркий пример – Марио Фернандес. Почему так происходит, надо не у меня спрашивать. Но если уж мы ждем официальных матчей, то давайте немного потерпим. Иногда спрашивают: чего вы ждете от сборной?

Но я от сборной ничего уже давно не жду. Я смотрю футбол лет тридцать и кроме Евро-2008 и еще пары отрезков, сборная скорее разочаровывает. Когда больше, когда меньше. Надеюсь – да, но не жду.

На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.