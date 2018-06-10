РБК: российские госкомпании потратили более 200 миллионов на VIP-билеты на матчи ЧМ-2018

Руководство российских госкомпаний планирует посещать матчи чемпионата мира-2018. Об этом свидетельствуют массовые закупки VIP-билетов на игры с их стороны.

По данным источника, всего на эти цели уже потрачено более 200 миллионов рублей. Покупки осуществлялись через швейцарскую фирму, которая является партнером ФИФА и продает билеты элитной категории.

На самую большую сумму билетов купил ВТБ – порядка 150 миллионов. Второе место – «Сбербанк» (17,5 миллионов).