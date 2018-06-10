Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РБК: российские госкомпании потратили более 200 миллионов на VIP-билеты на матчи ЧМ-2018

    Руководство российских госкомпаний планирует посещать матчи чемпионата мира-2018. Об этом свидетельствуют массовые закупки VIP-билетов на игры с их стороны.

    По данным источника, всего на эти цели уже потрачено более 200 миллионов рублей. Покупки осуществлялись через швейцарскую фирму, которая является партнером ФИФА и продает билеты элитной категории.

    На самую большую сумму билетов купил ВТБ – порядка 150 миллионов. Второе место – «Сбербанк» (17,5 миллионов).

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2018 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 21:42

      Ура! На эти деньги даже пол стадиона не построишь.Какая радость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 19:12

      В российских госкомпаниях тоже люди работают. Их можно понять. Я вот, например, билеты по 640 рублей покупал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 10 июня 2018, 11:16

      Вот куда идут народные денежки. Могла бы быть надежда на Кудрина, да похоже ворон ворону глаз не выклюет. Неужели там такая нищенская зарплата, что билеты на свои купить не могут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 09:25

      Банк ВТБ у нас известный спортивный "спонсор". Сколько клубов кормил и кормит. Зато в соей непосредственной работе как кредитно-финансовое учреждение и эмитент на фондовом рынке никакой... В 2007г провели так называемое "народное "IPO ( первичное публичное размещение акций) за 13, 6 копеек за акцию. Сейчас акция стоит 4, 5 копейки, доходило и до 2 копеек, а 15 копеек никогда не стоила. Кто вложился в эту бумагу прогорели. Болтается в котировках уже много лет от 5-8 копеек как известная субстанция в проруби. Но господин Костин со товарищи жируют и не в чём себе не отказывают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много > Рубик Докоян 10 июня 2018, 11:17

      Встали у кормила и кормятся...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Нас Много 10 июня 2018, 11:21

      Увы, много бездарей пристроились на хлебные места, получая в день столько, что многие за несколько лет не заработают. Как когда-то сказал Жванецкий :"На смену умным пришли сообразительные"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 10 июня 2018, 18:41

      а ты че хотел наивный купить по 13,6 копеек и продать по 13.6 рублей???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 10 июня 2018, 21:29

      Наивный, ты сынок, если так подумал. Я акции ВТБ как и "Роснефти" никогда не покупал, ибо на фондовом рынке был как рыба в воде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июня 2018, 09:06

      Вот так... Российские болельщики оплачивают билеты своим "боярам"

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11