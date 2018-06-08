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    Лемар имел договоренность с Зиданом по переходу в «Реал»

    Полузащитник «Монако» Тома Лемар был готов перейти в «Реал» нынешним летом.

    Игрок провел переговоры с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом и согласился присоединиться к его команде в следующем сезоне. Однако отставка специалиста все изменила, и будущее вингера снова находится в подвешенном состоянии.

    Сделка между «Реалом» и «Монако» была согласована примерно за 60 миллионов евро, и хавбек дал свое согласие после разговора с Зиданом.

    Тем не менее теперь Лемар снова рассматривает возможность перехода в «Реал».

    В прошлом сезоне полузащитник провел 38 матчей, записав на свой счет три гола и 10 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    08.06.2018 16:53
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