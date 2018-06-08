Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щенниковым интересовались клубы РФПЛ. Игрок остался в ЦСКА, согласившись на понижение зарплаты

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников мог продолжить карьеру в другом российском клубе.

    Недавно 27-летний футболист продлил истекший контракт с армейцами на пять лет. При этом Щенниковым отклонил несколько очень выгодных предложений от клубов РФПЛ, поскольку хочет завершить карьеру в ЦСКА.

    Также сообщается, что ради нового соглашения с красно-синим защитник согласился на незначительное понижение зарплаты.

    В прошлом розыгрыше чемпионата России Щенников провел 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:01

      Не поменял честь на бабло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 8 июня 2018, 19:29

      Респект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 июня 2018, 17:15

      Красава, не подвел клуб в трудные времена!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 июня 2018, 15:41

      Молоток!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11