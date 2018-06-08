Щенниковым интересовались клубы РФПЛ. Игрок остался в ЦСКА, согласившись на понижение зарплаты

Защитник ЦСКА Георгий Щенников мог продолжить карьеру в другом российском клубе.

Недавно 27-летний футболист продлил истекший контракт с армейцами на пять лет. При этом Щенниковым отклонил несколько очень выгодных предложений от клубов РФПЛ, поскольку хочет завершить карьеру в ЦСКА.

Также сообщается, что ради нового соглашения с красно-синим защитник согласился на незначительное понижение зарплаты.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Щенников провел 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.