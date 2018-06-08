Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нигматуллин выпустил трек World Cup к чемпионату мира

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин записал новый трек с названием «World Cup», посвященный чемпионату мира-2018.

    После завершения карьеры вратарь занялся музыкальной карьерой. Сейчас он диджей.

    «Премьера! Мой новый трек «World Cup» специально к чемпионату мира уже в iTunes и Apple Music.

    После матчей встречаемся на танцполах праздновать победы любимых команд под World Cup!» – написал Нигматуллин на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11