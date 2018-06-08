Нигматуллин выпустил трек World Cup к чемпионату мира

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин записал новый трек с названием «World Cup», посвященный чемпионату мира-2018.
После завершения карьеры вратарь занялся музыкальной карьерой. Сейчас он диджей.
«Премьера! Мой новый трек «World Cup» специально к чемпионату мира уже в iTunes и Apple Music.
После матчей встречаемся на танцполах праздновать победы любимых команд под World Cup!» – написал Нигматуллин на своей странице в твиттере.
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— Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 8 июня 2018 г.