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  • Акинфенва – Рамосу: «Ты вынес моего друга Мо Салаха. Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня»

Акинфенва – Рамосу: «Ты вынес моего друга Мо Салаха. Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня»

7 июня 2018, 19:55
18

Форвард «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва отреагировал на эпизод с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Египтянин травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом. В начале этой недели стало известно, что голкипер мерсисайдцев Лорис Кариус получил сотрясение мозга в том же матче при столкновении с Рамосом. Акинфенва – болельщик «Ливерпуля» .

«Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, и я вернулся с отдыха. Слушай, Серхио Рамос, ты не только вынес моего друга Мо Салаха, но и нанес травму Кариусу. Слушай, брат, я никогда не буду играть против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло. Но если бы я попал туда… вот, что бы произошло», – сказал Акинфенва.

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Публикация от text (@realakinfenwa)

Источник: Instagram
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Уиком Уондерерс Рамос Серхио Кариус Лорис Салах Мохамед Акинфенва Адебайо
Комментарии (18)
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OfaZavr
1528390963
сначала прочитал Акинфеев))
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DeStar
1528391108
Сначала подумал , что акинфеев умом тронулся, а тут ) тут все понятно)
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snaiper1989
1528391287
В аренду его на пол года в Барсу или Атлетико.....пусть переломает ноги ему
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С-Пб on-line
1528391423
Нихрена шайба!у него даже кепон на предпоследнее отверстие
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ВетеR
1528394097
Думал Котофеев другом Салаха стал ))
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BlackMurder
1528394811
Он ещё против березуцских не играл, те ещё до начала матча все решили
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спанчес
1528395653
гля я сослепу подумал что акинфеева бычит
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xColaz
1528398637
Согласен с негром. Еще сразу после финала сказал, что кто-то должен завалить ублюдка Рамоса, а некоторых его дружков просто покалечить, иначе они испортят футбол окончательно и похоронят еще ни одного таланта
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Владимирыч
1528404104
Епта, прочитал Акинфеев))) Охренел)))
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zigbert
1528462973
Пусть теперь все задумаются какие у Салаха друзья.
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