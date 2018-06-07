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    Акинфенва – Рамосу: «Ты вынес моего друга Мо Салаха. Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня»

    Форвард «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва отреагировал на эпизод с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Египтянин травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом. В начале этой недели стало известно, что голкипер мерсисайдцев Лорис Кариус получил сотрясение мозга в том же матче при столкновении с Рамосом. Акинфенва – болельщик «Ливерпуля» .

    «Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, и я вернулся с отдыха. Слушай, Серхио Рамос, ты не только вынес моего друга Мо Салаха, но и нанес травму Кариусу. Слушай, брат, я никогда не буду играть против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло. Но если бы я попал туда… вот, что бы произошло», – сказал Акинфенва.

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    Источник: Instagram

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    07.06.2018 19:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 июня 2018, 23:14

      у йо ой ой ойой такой то сережу попалам бы сломал !

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:02

      Пусть теперь все задумаются какие у Салаха друзья.

      3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 июня 2018, 03:19

      Ставлю на Рамоса!!! По-любому укатает этого мишку коалу))))
      Боксер по переписке.... На руки базуки похож))))

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 7 июня 2018, 23:41

      Епта, прочитал Акинфеев))) Охренел)))

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2018, 22:10

      Согласен с негром. Еще сразу после финала сказал, что кто-то должен завалить ублюдка Рамоса, а некоторых его дружков просто покалечить, иначе они испортят футбол окончательно и похоронят еще ни одного таланта

      0
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      Рейтинг: +46

      Валентий > xColaz 7 июня 2018, 22:42

      Давайте сразу бить всей командой игрока который травмировал кого то

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 7 июня 2018, 21:47

      не догонишь:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 21:20

      гля я сослепу подумал что акинфеева бычит

      4
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > спанчес 7 июня 2018, 22:06

      ага, тоже думаю, когда это они сдружились))

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 июня 2018, 21:06

      Он ещё против березуцских не играл, те ещё до начала матча все решили

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 июня 2018, 21:05

      Проиграть из-за ошибок вратаря, а потом говорить, это маразм. Гол бэйла мб тоже левый с левой? Ну проиграли и ладно!

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 7 июня 2018, 20:54

      Думал Котофеев другом Салаха стал ))

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