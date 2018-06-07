Форвард «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва отреагировал на эпизод с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Египтянин травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом. В начале этой недели стало известно, что голкипер мерсисайдцев Лорис Кариус получил сотрясение мозга в том же матче при столкновении с Рамосом. Акинфенва – болельщик «Ливерпуля» .

«Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, и я вернулся с отдыха. Слушай, Серхио Рамос, ты не только вынес моего друга Мо Салаха, но и нанес травму Кариусу. Слушай, брат, я никогда не буду играть против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло. Но если бы я попал туда… вот, что бы произошло», – сказал Акинфенва.