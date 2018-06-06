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  • Гандбольный тренер Трефилов – о ЧМ-2018: «Если Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем»

Гандбольный тренер Трефилов – о ЧМ-2018: «Если Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем»

6 июня 2018, 21:41
20

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 по футболу. Специалист верит в Станислава Черчесова.

«Если Виталий Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем! А вообще я верю в Черчесова. Нормальный коллектив, с желанием работает, это видно.

Да, звезд нет, как Лионель Месси и Криштиану Роналду; ну, значит, будем бороться. Надо нам немножко везения», – сказал Трефилов.

Наша сборная начнет турнир 14 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (20)
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1528311207
мудак сам порванный и штопанный ган...
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acer2003
1528312771
А если нет,то тому кто это сказал порвём задницу)!
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alp
1528313846
может у них телевизор другой и они видят все как то по-другому??? как гриться, сколько не говори слово халва, а во рту слаще не станет
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Урия Гип
1528314722
У Мутко есть план?
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erma
1528316994
Новость дня: Ким Чен Ыр назначил Мутко министром пропаганды.
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mutabor0992
1528320958
А этому походу мячом в голову прилитело...
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sasha_klub
1528343325
А если не порвут? Тогда в Магадан, лет на 10.
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OfaZavr
1528355766
фурсенко тоже обещал с зенитом всех рвать, а в итоге все себе порвали))
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Ral13
1528359521
Везёт тому, кто везёт! А что если Трефилова вместо Черчесова? Здорово он девчёнок гонял!
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zigbert
1528441577
Слишком уж громко сказано.
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