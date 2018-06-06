Гандбольный тренер Трефилов – о ЧМ-2018: «Если Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 по футболу. Специалист верит в Станислава Черчесова.

«Если Виталий Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем! А вообще я верю в Черчесова. Нормальный коллектив, с желанием работает, это видно.

Да, звезд нет, как Лионель Месси и Криштиану Роналду; ну, значит, будем бороться. Надо нам немножко везения», – сказал Трефилов.

Наша сборная начнет турнир 14 июня.

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