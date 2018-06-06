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    Гандбольный тренер Трефилов – о ЧМ-2018: «Если Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем»

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 по футболу. Специалист верит в Станислава Черчесова.

    «Если Виталий Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем! А вообще я верю в Черчесова. Нормальный коллектив, с желанием работает, это видно.

    Да, звезд нет, как Лионель Месси и Криштиану Роналду; ну, значит, будем бороться. Надо нам немножко везения», – сказал Трефилов.

    Наша сборная начнет турнир 14 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 21:41
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 10:06

      Слишком уж громко сказано.

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июня 2018, 12:22

      А когда это Мутко такое говорил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > vashinin 7 июня 2018, 18:53

      В приватной беседе ляпнул....

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 7 июня 2018, 11:18

      Везёт тому, кто везёт! А что если Трефилова вместо Черчесова? Здорово он девчёнок гонял!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:16

      фурсенко тоже обещал с зенитом всех рвать, а в итоге все себе порвали))

      3
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 7 июня 2018, 06:48

      А если не порвут? Тогда в Магадан, лет на 10.

      1
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 7 июня 2018, 06:04

      Баб своих тренируй!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июня 2018, 00:35

      А этому походу мячом в голову прилитело...

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 6 июня 2018, 23:29

      Новость дня: Ким Чен Ыр назначил Мутко министром пропаганды.

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июня 2018, 22:52

      У Мутко есть план?

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Урия Гип 7 июня 2018, 11:14

      У Мутко есть "план!"

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      Рейтинг: +11241

      alp 6 июня 2018, 22:37

      может у них телевизор другой и они видят все как то по-другому??? как гриться, сколько не говори слово халва, а во рту слаще не станет

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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > alp 6 июня 2018, 23:28

      хорошо сказано!

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