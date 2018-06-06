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    Лебедев: «Понимаю, в нашей стране в футболе разбирается каждый второй. Но это не повод обливать грязью свою сборную»

    Депутат Госдумы от партии ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в преддверии чемпионата мира старается оптимистично смотреть на перспективы сборной России на домашнем турнире. По его словам, сейчас нужно не поливать команду грязью, а поддержать ее.

    За последние несколько дней россияне провели да товарищеских матчах, в которых проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1).

    «Скажу честно. За неделю с небольшим до старта столь грандиозного для нашей страны спортивного мероприятия хочется быть на оптимистической ноте. И в большей степени согревает мысль, что Россия принимает чемпионат мира. К нам приедут 32 самых сильных сборных планеты, мы увидим красивые матчи и лучших футболистов мира. И мы, конечно, построили великолепные стадионы, которые останутся нашим детям, болельщикам, футболистам и Премьер-лиге. Поэтому не хочется думать о плохом и накануне старта мирового первенства хочется высказать слова поддержки нашим футболистам и главному тренеру Станиславу Черчесову. У нас нет и не будет другой команды, по крайне мере до чемпионата мира.

    Можно сейчас закидать камнями каждого футболиста, который вчера вышел на поле. Можно заклеймить позором главного тренера. Но! До чемпионата мира осталось восемь дней, поэтому давайте проявим солидарность и поддержим нашу сборную. А всю панику и расстройства обсудим потом. Сейчас вообще в твиттере и других социальных сетях появилось очень много различных высказываний «футбольных специалистов» по поводу игры нашей сборной. Понимаю, что в нашей густонаселенной стране в футболе разбирается каждый второй, но это не повод, чтобы обливать грязью собственную сборную.

    Я очень мало знаю примеров в мире, когда так себя ведут болельщики, журналисты, эксперты. Давайте дождемся, когда прозвучит финальный свисток, и тогда сядем и разберемся. Тогда и Черчесов отчитается перед исполкомом РФС, и журналисты зададут вопросы. А сегодня давайте выскажем поддержку. Будем надеяться, что 14 июня ребята порадуют не только президента, который будет присутствовать на трибуне, но и все 147 миллионов нашей страны», – сказал Лебедев.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия на групповом раунде сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 12:26
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 21:09

      мы также разбираемся и в составе госдуры, и что теперь молчать!молчать когда очередной м...дак хочет направить мнение сограждан в "правильное" русло, если так думаешь то видно что народ и госдура не понимают друг друга, хотя для госдуры это не главное, болельщик сборной, но не болельщик сбродной как депутат госдуры.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 20:03

      Конечно надо болеть и верить в сборную, но то что она начнет обыгрывать всех на ЧМ, верится с трудом.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 июня 2018, 18:37

      а вдруг сборная обыгрывать начнет всех и что дальше

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > sprint5 6 июня 2018, 18:44

      ой...страшно представить...

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 июня 2018, 18:34

      А это, любезный, глас народа! Не всё ж твоего папашу и иже с ним других пустозвонов слушать. И основная критика идёт не против футболистов ( не ругайте пианиста - он играет как умеет), а против главного тренера сборной, которого многие, и я в том числе, считаю главной проблемой сборной!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 6 июня 2018, 18:21

      Мы что, свое мнение иметь не можем? Это ж не хобби такое, поливать кого-то грязью, это ответная реакция.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 18:08

      Если ты растёшь, сынок, то не обижайся когда тебя поливают. Когда им на карточки капают миллионы рублей в месяц, а основная масса населения не может их заработать за несколько лет, то в праве спросить, полить и ткнуть..

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 июня 2018, 17:01

      интересно,чем же они порадуют президента? искромётной игрой видимо...критику тоже надо уметь воспринимать - и очень хорошо,что половина населения у нас неравнодушна к происходящему...

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 16:06

      честно говоря после слов некоего аршавина в адрес болельщиков после игры с ословенией("это проблемы болельщиков") уже не хочется выказывать поддержку сборной. Смолов недалеко ушёл( "я вашу маму ел,писы")

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 июня 2018, 15:21

      Сборную то никто и не обливает.
      В нашей стране каждый второй разбирается в футболе лучше Черчеса. Но он, зараза, мазохист какой-то. Его поливают, а он не уходит.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > 15112007 6 июня 2018, 16:06

      деньги не пахнут

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июня 2018, 15:20

      Очередное словоблудие государственного дармоеда.для чего вообще и кому необходимо знать его мнение?!

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