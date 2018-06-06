Лебедев: «Понимаю, в нашей стране в футболе разбирается каждый второй. Но это не повод обливать грязью свою сборную»

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в преддверии чемпионата мира старается оптимистично смотреть на перспективы сборной России на домашнем турнире. По его словам, сейчас нужно не поливать команду грязью, а поддержать ее.

За последние несколько дней россияне провели да товарищеских матчах, в которых проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1).

«Скажу честно. За неделю с небольшим до старта столь грандиозного для нашей страны спортивного мероприятия хочется быть на оптимистической ноте. И в большей степени согревает мысль, что Россия принимает чемпионат мира. К нам приедут 32 самых сильных сборных планеты, мы увидим красивые матчи и лучших футболистов мира. И мы, конечно, построили великолепные стадионы, которые останутся нашим детям, болельщикам, футболистам и Премьер-лиге. Поэтому не хочется думать о плохом и накануне старта мирового первенства хочется высказать слова поддержки нашим футболистам и главному тренеру Станиславу Черчесову. У нас нет и не будет другой команды, по крайне мере до чемпионата мира.

Можно сейчас закидать камнями каждого футболиста, который вчера вышел на поле. Можно заклеймить позором главного тренера. Но! До чемпионата мира осталось восемь дней, поэтому давайте проявим солидарность и поддержим нашу сборную. А всю панику и расстройства обсудим потом. Сейчас вообще в твиттере и других социальных сетях появилось очень много различных высказываний «футбольных специалистов» по поводу игры нашей сборной. Понимаю, что в нашей густонаселенной стране в футболе разбирается каждый второй, но это не повод, чтобы обливать грязью собственную сборную.

Я очень мало знаю примеров в мире, когда так себя ведут болельщики, журналисты, эксперты. Давайте дождемся, когда прозвучит финальный свисток, и тогда сядем и разберемся. Тогда и Черчесов отчитается перед исполкомом РФС, и журналисты зададут вопросы. А сегодня давайте выскажем поддержку. Будем надеяться, что 14 июня ребята порадуют не только президента, который будет присутствовать на трибуне, но и все 147 миллионов нашей страны», – сказал Лебедев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия на групповом раунде сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).