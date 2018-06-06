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  • Лебедев: «Понимаю, в нашей стране в футболе разбирается каждый второй. Но это не повод обливать грязью свою сборную»

Лебедев: «Понимаю, в нашей стране в футболе разбирается каждый второй. Но это не повод обливать грязью свою сборную»

6 июня 2018, 12:26
36

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в преддверии чемпионата мира старается оптимистично смотреть на перспективы сборной России на домашнем турнире. По его словам, сейчас нужно не поливать команду грязью, а поддержать ее.

За последние несколько дней россияне провели да товарищеских матчах, в которых проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1).

«Скажу честно. За неделю с небольшим до старта столь грандиозного для нашей страны спортивного мероприятия хочется быть на оптимистической ноте. И в большей степени согревает мысль, что Россия принимает чемпионат мира. К нам приедут 32 самых сильных сборных планеты, мы увидим красивые матчи и лучших футболистов мира. И мы, конечно, построили великолепные стадионы, которые останутся нашим детям, болельщикам, футболистам и Премьер-лиге. Поэтому не хочется думать о плохом и накануне старта мирового первенства хочется высказать слова поддержки нашим футболистам и главному тренеру Станиславу Черчесову. У нас нет и не будет другой команды, по крайне мере до чемпионата мира.

Можно сейчас закидать камнями каждого футболиста, который вчера вышел на поле. Можно заклеймить позором главного тренера. Но! До чемпионата мира осталось восемь дней, поэтому давайте проявим солидарность и поддержим нашу сборную. А всю панику и расстройства обсудим потом. Сейчас вообще в твиттере и других социальных сетях появилось очень много различных высказываний «футбольных специалистов» по поводу игры нашей сборной. Понимаю, что в нашей густонаселенной стране в футболе разбирается каждый второй, но это не повод, чтобы обливать грязью собственную сборную.

Я очень мало знаю примеров в мире, когда так себя ведут болельщики, журналисты, эксперты. Давайте дождемся, когда прозвучит финальный свисток, и тогда сядем и разберемся. Тогда и Черчесов отчитается перед исполкомом РФС, и журналисты зададут вопросы. А сегодня давайте выскажем поддержку. Будем надеяться, что 14 июня ребята порадуют не только президента, который будет присутствовать на трибуне, но и все 147 миллионов нашей страны», – сказал Лебедев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия на групповом раунде сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Лебедев Игорь
Комментарии (36)
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mikitka
1528277512
Насколько нужно разбираться в футболе для понимания того, что 1 удар в створ за 2 матча - это не очень хорошо?
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insider_retro
1528277829
Разбираться и делать выводы надо было в подготовительный период, а не после финального свистка... Потом, в случае неудачи, крайних не найти... А в случае некоторого успеха все, вплоть, до Мутко прилипнут к содеянному...)) Ладно, уболтал!! После обеда начну акцию многострадальной поддержки сборной!!..))
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red_blue_fury
1528281395
наш "финальный свисток" уже прозвучал. #сборная без усов#
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OfaZavr
1528282058
да тут и разбираться особо не нужно чтобы увидеть очевидное, и не надо себя успокаивать, ничего хорошего не будет, это уже сейчас можно сказать.
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serppion
1528282946
Тогда и Черчесов отчитается перед исполкомом РФС, и журналисты зададут вопросы. А Стасик, как старая хромая лошадь после скачек, ответит: "Ну, не шмогла я, не шмогла".
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кузнецов артем
1528283189
Плохо становится от того что депутат страны принимающей чм просит публично поддержки народа, это ужасно
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Александр52
1528284967
Поддержать конечно можно, но они нас не любят и нашу страну не уважают. Любовь зарабатывается годами и приносимыми радостями. А у них только баксы в глазах.
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Vladarg
1528287629
Очередное словоблудие государственного дармоеда.для чего вообще и кому необходимо знать его мнение?!
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SPACE TRUCKIN
1528293679
интересно,чем же они порадуют президента? искромётной игрой видимо...критику тоже надо уметь воспринимать - и очень хорошо,что половина населения у нас неравнодушна к происходящему...
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zigbert
1528304585
Конечно надо болеть и верить в сборную, но то что она начнет обыгрывать всех на ЧМ, верится с трудом.
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