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    Тихонов: «Считаю, что Глушаков – игрок сборной России»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не согласен с позицией Станислава Черчесова, который не стал вызывать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в сборную России на чемпионат мира-2018.

    «Я считаю, что Глушаков – игрок сборной. Не знаю, что там произошло в «Спартаке», почему он в последнее время не играет и не вызывается в национальную команду. Но могу говорить, что это футболист сборной.

    Когда в «Спартаке» играли Глушаков и Фернандо, то команда хорошо шла и показывала очень выразительный футбол. Потом их поменяли на Тимофеева и Зобнина – и стало немного другое», – сказал Тихонов.

    Окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат мира была опубликована 3 июня.

    Источник: YouTube

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    05.06.2018 10:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:19

      С Денисовым понятно - конфликт, а вот почему не взяли Глушакова вопрос?

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 июня 2018, 13:13

      Согласен с теми кто считает Глушакова и Денисова игроками настроения, но то что они бы пригодились сборной, хотя бы из-за опыта - однозначно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 13:01

      Денисов в разы лучше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 11:36

      Черчесов может считать только деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 июня 2018, 11:28

      Считай дальше

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 11:18

      мало ли что мы все считаем, ведь не только Глушакова не взял из тех кто должен быть в сборной.

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > OfaZavr 5 июня 2018, 12:41

      Глушаков кстати игрок настроения, так же как и у нас Денисов! может в этом и кроется загвоздка, почему он не уживается с игроками такого плана!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > KalterJax 5 июня 2018, 18:25

      может и так, но в любом случае мы вряд ли когда узнаем настоящие причины не вызова того или иного игрока, ну за исключением Денисова конечно)

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 10:45

      Ты нам лучше про Черчесова разъясни. Какова его роль в процессе подготовки сборной?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июня 2018, 10:40

      Одни считают, другие смотрят, третьи оценивают его футбольное мастерство. Вот "миллеровку" Дениса не пробовал, а то бы оценил. А что касается футболиста Глушакова, то на мой взгляд сезон прух и везух закончился как для него так и для "Спартака".

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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 10:25

      Зато усатый нянь так не считает.

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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 5 июня 2018, 10:21

      Станешь тренером сборной - посчитаешь.
      Пока счетовод Черчес.

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