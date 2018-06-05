Тихонов: «Считаю, что Глушаков – игрок сборной России»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не согласен с позицией Станислава Черчесова, который не стал вызывать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в сборную России на чемпионат мира-2018.

«Я считаю, что Глушаков – игрок сборной. Не знаю, что там произошло в «Спартаке», почему он в последнее время не играет и не вызывается в национальную команду. Но могу говорить, что это футболист сборной.

Когда в «Спартаке» играли Глушаков и Фернандо, то команда хорошо шла и показывала очень выразительный футбол. Потом их поменяли на Тимофеева и Зобнина – и стало немного другое», – сказал Тихонов.

Окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат мира была опубликована 3 июня.