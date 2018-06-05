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Тихонов: «Считаю, что Глушаков – игрок сборной России»

5 июня 2018, 10:12
12

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не согласен с позицией Станислава Черчесова, который не стал вызывать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в сборную России на чемпионат мира-2018.

«Я считаю, что Глушаков – игрок сборной. Не знаю, что там произошло в «Спартаке», почему он в последнее время не играет и не вызывается в национальную команду. Но могу говорить, что это футболист сборной.

Когда в «Спартаке» играли Глушаков и Фернандо, то команда хорошо шла и показывала очень выразительный футбол. Потом их поменяли на Тимофеева и Зобнина – и стало немного другое», – сказал Тихонов.

Окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат мира была опубликована 3 июня.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Спартак Глушаков Денис Тихонов Андрей
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1528183293
Станешь тренером сборной - посчитаешь. Пока счетовод Черчес.
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Мары
1528183554
Зато усатый нянь так не считает.
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Рубик Докоян
1528184453
Одни считают, другие смотрят, третьи оценивают его футбольное мастерство. Вот "миллеровку" Дениса не пробовал, а то бы оценил. А что касается футболиста Глушакова, то на мой взгляд сезон прух и везух закончился как для него так и для "Спартака".
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Урия Гип
1528184713
Ты нам лучше про Черчесова разъясни. Какова его роль в процессе подготовки сборной?
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OfaZavr
1528186731
мало ли что мы все считаем, ведь не только Глушакова не взял из тех кто должен быть в сборной.
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Axe111
1528187328
Считай дальше
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vladimir-7
1528187771
Черчесов может считать только деньги.
Ответить
Урия Гип
1528192907
Денисов в разы лучше.
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Yev
1528193621
Согласен с теми кто считает Глушакова и Денисова игроками настроения, но то что они бы пригодились сборной, хотя бы из-за опыта - однозначно.
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zigbert
1528208394
С Денисовым понятно - конфликт, а вот почему не взяли Глушакова вопрос?
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