Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).
В итоговую заявку не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.
Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?