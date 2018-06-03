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  • Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

3 июня 2018, 14:58
110

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

В итоговую заявку не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (110)
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Отчаянный Пердун
1528027782
Рауш, Нойштедтер, Чалов, Ташаев, Джанаев. мимо!!! Я ба Самедова на Чалова или Ташаева поменял! Самедов бы ни какой а на этих мы даже не посмотрели!!!
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Shogun
1528027889
Это с...ка позор, что там делает лавочник Габулов и играющий инвалид по большим праздникам Черышев, бомбы в огороде Гранат и Кутепов и недоношенный Ерохин, бестолковые Самедов и Смольников давай Аравия устрой праздник разгроми огород
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Vickont
1528028502
Ташаева и Чалова отцепил... ну не мудак?
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Malinovskiy
1528029418
Вместо Кутепова и Дзюбы можно было Нойштедтера и Чалова оставить. До сих пор помню как на кубке конфедерации Кутепова, как мимо забора африканцы проходили, а Дзюба слишком ситуативный, чтоб он хорошо играл, надо всю игру через него строить, как раньше было, когда на него играли Данни, Халк, Витсель, Шатов (в лучшие годы), поэтому и забивал много, а в сборной наоборот не феерил. Тех кого отцепил Лысый хоть дал бы поиграть им в прошлом матче, хоть посмотрели бы, действительно ли они не тащат или их просто для отвода глаз приглашали. Уже сама ситуация с Денисовым говорит, что усатый слабый тренер, согласен Денисов не панацея и с ним наши играть лучше не будут, но то что тренер свои личные капризы и амбиции ставит выше команды это уже мягко скажем говорит не в пользу Лысого.
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Artemka69
1528030655
Как сказал Уткин - главное Габулов в составе!!)))
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insider_retro
1528032603
Что имеется, то и заявлено... Но по причёскам, татуировкам и заносчивой борзоте, наши не сильно уступают сильным мира сего...))
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Полная Канистра
1528032612
оборона полная ДЫРА нападение полный ШВАХ
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AlfavitЪ
1528038090
Состав сборной напоминает состав кабинета министров. Такие обещанный прорыв обеспечат, держи карман шире.
Ответить
Братья Васильевы
1528038286
Кроме Фернандеса, всех новых русских отстегнули, могут паспорта сдавать.
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Vladarg
1528041864
Кутепов,Гранат,Игнаш..такие манекены—мечта любого нападающего.
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