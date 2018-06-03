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    Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

    Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

    В итоговую заявку не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: РФС

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    03.06.2018 14:58
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:59

      Нойштедтер и Рауш вне заявки. Зря приобретали российский паспорт.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 07:55

      А пенса Кабулова зачем?

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 июня 2018, 06:32

      2 напа? но 3 вратаря.... огонь, че...

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > Аид666 4 июня 2018, 07:53

      тоже удивился, чего так напов мало, не дай Бог травма... ой предчувствие не хорошее, выйти бы из группы...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > TOMSON 4 июня 2018, 13:24

      как будто в обороне решили бункер поставить....

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июня 2018, 02:49

      Из-за этого таракана буду впервые в жизни болеть против нашей сборной. Вася Уткин все очень хорошо сказал по поводу этой дичи. Но есть и светлое пятно в этой истории...есть шанс зацепиться за ничью с Саудовской Аравией.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 июня 2018, 00:18

      состав странный, есть игроки намного сильнее по позициям...ну что же - это выбор черчесова...нам осталось только смотреть...зато валидольных матчей не будет...максимум - 2 место ... в группе...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vovan55 4 июня 2018, 07:56

      Не странный, а сраный.

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 4 июня 2018, 00:17

      Список хороший, но Деньгисов и Глушаков должны были быть в заявке

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 3 июня 2018, 23:37

      Очень удивлюсь, если эта пара нападающих, хоть один гол соорудят.

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      Рейтинг: +976

      г.Онега 3 июня 2018, 23:31

      Шансы выросли выйти с группы из-за травмы Салаха ,но с этим трениром некакого прогресса в сборной не будет ,очень надеюсь что его выкинут с поста главного тренера и отправят куда угодно но подальше от Российского футбола

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      Рейтинг: +1289

      каа 3 июня 2018, 21:19

      В очередной раз сборная собиралась по именам, а не по заслугам и игре "здесь и сейчас" .... - Гильерме - Беленов... Беляев -Живоглядов ...Денисов- Ташаев- Глушаков - Емельянов .. Чалов ... Непонятно и странно что большинство из них даже не рассматривались ...хотя почти все были лучшими или одними из лучших в РФПЛ ...

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      Рейтинг: +20

      Jeweller special one 3 июня 2018, 21:00

      Херчесов себя возомнил великим тренером

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