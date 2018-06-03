Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон и Алексей Миранчуки (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

В итоговую заявку не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?