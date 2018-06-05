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    Желько Петрович: «Смолову будет тяжело в «Вест Хэме», но я в него верю»

    Бывший тренер «Вест Хэма» Желько Петрович оценил шансы Федора Смолова заиграть в составе английского клуба. Петрович знаком с российским футболистом по совместной работе в «Анжи».

    «На самом деле я знаю Смолова еще со времен его игры за голландский «Фейеноорд», где Смолов на правах аренды выступал в сезоне-2010/2011. Когда же он выступал за «Анжи», Федор был еще очень молод. В то время много забивали Это'О и Траоре – для Смолова это была слишком серьезная конкуренция.

    Сейчас же он набрался опыта, стал много забивать. Он всегда был хорошим парнем: он очень вежливый, знает иностранные языки, умный. Смолов сейчас играет за прекрасный клуб «Краснодар».

    Что же касается АПЛ, там все иначе, чем в России. Надо иметь невероятную физическую силу, иначе тебя просто «раздавят». Но если ты умеешь забивать голы, то сможешь это делать везде. И не стоит забывать, что в английских командах много нападающих, конкуренция высока, и если ты не забиваешь всего в нескольких играх, тебе быстро находят замену. Федору будет очень сложно, но я в него верю», – заявил Петрович.

    Источник: Известия

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    05.06.2018 08:32
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 16:41

      Предупреждение Петровича Смолову,.. надо принять к сведению.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 13:57

      Вот именно //РАЗДАВЯТ// а физика у Смолова слабовата на весь матч не хватает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 13:21

      В АПЛ Федя не потянет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 11:08

      почему именно в Вэст Хэм? может он туда даже и не хочет уходить, если уж нет достойных предложений то лучше остаться в Краснодаре.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июня 2018, 10:55

      А я что-то пропустила и Смолов уже подписал контракт с Вест Хэмом?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Blossiya 5 июня 2018, 13:59

      может завтра после завтрака подпишет сегодня некогда матч с турками всё внимание к нему

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 5 июня 2018, 10:41

      в АПЛ ему нельзя... пусть, как все нормальные российские футболисты съездит на сезон-два во Францию, Испанию или Нидерланды и домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 июня 2018, 10:14

      На скамеечке легко сидеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июня 2018, 09:39

      через год вернется в Спартак

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 июня 2018, 09:38

      Тут пишется, что Федя шибко умный. Так зачем ему ехать в Англию, где надо выкладываться на 120% в каждом матче ( вместе с кубками их больше пятидесяти), когда можно за гораздо бОльшие бабки отбегать с десяток игр за сезон, а в остальных откровенно валять ваньку в полноги. Лондонский "Арсенал" поди не тульский. С ним пешочком по травке не прогуляешься полтора часа на свежем воздухе. Опять же, в России он ЗВЕЗДА!!!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июня 2018, 09:00

      А зачем после ЧМ куда-то ехать Смолову? За престижем и мировым признанием - поздно, денег больше, чем в РФПЛ он не получит... Заниматься самоутверждением или тешить футбольные таблоиды??!!... Мне кажется, что все подобные разговоры в пустоту...

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