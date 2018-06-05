Желько Петрович: «Смолову будет тяжело в «Вест Хэме», но я в него верю»

Бывший тренер «Вест Хэма» Желько Петрович оценил шансы Федора Смолова заиграть в составе английского клуба. Петрович знаком с российским футболистом по совместной работе в «Анжи».

«На самом деле я знаю Смолова еще со времен его игры за голландский «Фейеноорд», где Смолов на правах аренды выступал в сезоне-2010/2011. Когда же он выступал за «Анжи», Федор был еще очень молод. В то время много забивали Это'О и Траоре – для Смолова это была слишком серьезная конкуренция.

Сейчас же он набрался опыта, стал много забивать. Он всегда был хорошим парнем: он очень вежливый, знает иностранные языки, умный. Смолов сейчас играет за прекрасный клуб «Краснодар».

Что же касается АПЛ, там все иначе, чем в России. Надо иметь невероятную физическую силу, иначе тебя просто «раздавят». Но если ты умеешь забивать голы, то сможешь это делать везде. И не стоит забывать, что в английских командах много нападающих, конкуренция высока, и если ты не забиваешь всего в нескольких играх, тебе быстро находят замену. Федору будет очень сложно, но я в него верю», – заявил Петрович.