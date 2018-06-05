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  • Желько Петрович: «Смолову будет тяжело в «Вест Хэме», но я в него верю»

Желько Петрович: «Смолову будет тяжело в «Вест Хэме», но я в него верю»

5 июня 2018, 08:32
12

Бывший тренер «Вест Хэма» Желько Петрович оценил шансы Федора Смолова заиграть в составе английского клуба. Петрович знаком с российским футболистом по совместной работе в «Анжи».

«На самом деле я знаю Смолова еще со времен его игры за голландский «Фейеноорд», где Смолов на правах аренды выступал в сезоне-2010/2011. Когда же он выступал за «Анжи», Федор был еще очень молод. В то время много забивали Это'О и Траоре – для Смолова это была слишком серьезная конкуренция.

Сейчас же он набрался опыта, стал много забивать. Он всегда был хорошим парнем: он очень вежливый, знает иностранные языки, умный. Смолов сейчас играет за прекрасный клуб «Краснодар».

Что же касается АПЛ, там все иначе, чем в России. Надо иметь невероятную физическую силу, иначе тебя просто «раздавят». Но если ты умеешь забивать голы, то сможешь это делать везде. И не стоит забывать, что в английских командах много нападающих, конкуренция высока, и если ты не забиваешь всего в нескольких играх, тебе быстро находят замену. Федору будет очень сложно, но я в него верю», – заявил Петрович.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм Анжи Краснодар Смолов Федор
Комментарии (12)
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Garrincha58
1528178354
а кто придумал что Смолов куда то переходит и зачем
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insider_retro
1528178438
А зачем после ЧМ куда-то ехать Смолову? За престижем и мировым признанием - поздно, денег больше, чем в РФПЛ он не получит... Заниматься самоутверждением или тешить футбольные таблоиды??!!... Мне кажется, что все подобные разговоры в пустоту...
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ЮНик
1528180703
Тут пишется, что Федя шибко умный. Так зачем ему ехать в Англию, где надо выкладываться на 120% в каждом матче ( вместе с кубками их больше пятидесяти), когда можно за гораздо бОльшие бабки отбегать с десяток игр за сезон, а в остальных откровенно валять ваньку в полноги. Лондонский "Арсенал" поди не тульский. С ним пешочком по травке не прогуляешься полтора часа на свежем воздухе. Опять же, в России он ЗВЕЗДА!!!
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bolela_16
1528180769
через год вернется в Спартак
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mikitka
1528184462
в АПЛ ему нельзя... пусть, как все нормальные российские футболисты съездит на сезон-два во Францию, Испанию или Нидерланды и домой
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Blossiya
1528185357
А я что-то пропустила и Смолов уже подписал контракт с Вест Хэмом?
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OfaZavr
1528186111
почему именно в Вэст Хэм? может он туда даже и не хочет уходить, если уж нет достойных предложений то лучше остаться в Краснодаре.
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Урия Гип
1528194099
В АПЛ Федя не потянет.
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Полная Канистра
1528196264
Вот именно //РАЗДАВЯТ// а физика у Смолова слабовата на весь матч не хватает
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zigbert
1528206063
Предупреждение Петровича Смолову,.. надо принять к сведению.
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