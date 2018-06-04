Ракитич – Неймару: «Я скучаю по тебе, брат. Какая радость увидеть тебя!»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич сфотографировался с нападающим Бразилии Неймаром накануне товарищеского матча команд. Встреча состоялась в воскресенье, 3 июня, и завершилась победой «пятикратных» со счетом 2:0. Неймар отметился голом.

Хавбек опубликовал снимок в инстаграме, подписав его: «Я скучаю по тебе, брат. Какая радость увидеть с тебя!!!»

Ракитич и Неймар вместе выступали за «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. В настоящее время бразилец защищает цвета «ПСЖ».