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    Ракитич – Неймару: «Я скучаю по тебе, брат. Какая радость увидеть тебя!»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич сфотографировался с нападающим Бразилии Неймаром накануне товарищеского матча команд. Встреча состоялась в воскресенье, 3 июня, и завершилась победой «пятикратных» со счетом 2:0. Неймар отметился голом.

    Хавбек опубликовал снимок в инстаграме, подписав его: «Я скучаю по тебе, брат. Какая радость увидеть с тебя!!!»

    Ракитич и Неймар вместе выступали за «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. В настоящее время бразилец защищает цвета «ПСЖ».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.06.2018 12:43
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:20

      Судьба разъединила их.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 июня 2018, 13:33

      Классные игроки, не чего не скажешь

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Stavropolets 4 июня 2018, 17:54

      ничего*

      1
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