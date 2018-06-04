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    Уткин: «Наше положение безнадежно. От позора на ЧМ сборную России спасет лишь отвага ее игроков»

    Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу окончательного состава сборной России на домашний чемпионат мира.

    «Все, кто регулярно читает и слушает меня – это много где можно сделать – знают, что моя позиция в отношении тренерского штаба сборной России последовательна. Быть последовательным мне хочется и далее. Я вижу ее вот в чем. Сформулирую еще раз.

    Ошибки уже допущены. Какими бы они ни были – на данный момент они зафиксированы, как финансовые убытки в компании, например. Можно только повторять уже сказанное. Зачем? Все уже ясно. Может, кто-то не понял, но я, как мог, объяснил.

    Наш шанс на чемпионате мира – случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой, изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них мечта – чемпионат мира дома. Потому что кто бы ни был первопричиной бед, отвечать им. И еще долго. Игроки и есть та сила, которая по-прежнему ставит что-то личное на кон и может что-то изменить. То немногое, что можно добиться самоотдачей. Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.

    Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой.

    Долой натужные улыбки, но и долой острословие ради острословия. Глупо критиковать подбор игроков, каким бы он ни был, когда он уже сделан. И так же глупо говорить: «Да все в порядке».

    Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    04.06.2018 12:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:18

      Конечно до ЧМ осталось немного и изменить кардинально игру не получится. По словам Уткина :"отвага может спасти только от позора".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 июня 2018, 20:21

      Отвага, действительно, может что либо решить. Но дело в том, что на поле должны быть 11 отважных, сплочённых игроков, отдающих все силы, не жалеющих ни себя, ни противника все 90 минут. Один за всех и все за одного. Способен ли Черчесов создать такой коллектив? Сомнительно. С его самомнением, самодовольством, аракчеевскими замашками, самодурством игроки не смогут стать единым коллективом, готовым идти в сражение на поле за своего наставника. Сей тренер провалил работу со сборной в течение 2-х лет, невозможно что то исправить за 10 дней.

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 4 июня 2018, 16:08

      отвага и героизм обычно проявляются при ошибках и промахах руководства, в армии это героизм рядовых часто с смертельным исходом, а в футболе еще требуется МАСТЕРСТВО чего у наших игроков не наблюдается, а ошибки спортивных функционеров не оглашаются, это работа журналистов которые не задают вопросы спортивным руководителям, упрек, укор также и Уткину, чем больше будут статьи о невежестве спорт.руководителей возможно что-то сдвинется в этой сфере.

      3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 4 июня 2018, 15:56

      Не поленился строчить по клавишам

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 июня 2018, 14:17

      Молодец,Василий!продолжает кромсать правду-матку!

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 13:48

      Уткин всё больше вызывает симпатий!..
      К сожалению, у игроков больше спеси и непомерного самомнения, чем всего того о чём говорит Уткин... Выходя, почти, против любой команды, наши сразу забывают всё, что умели... Остаётся только внешний антураж в виде причёсок и наколок, а коленки уже трясутся... И тем не менее, будем надеяться, раз даже Василий Вячеславович лозунг в поддержку сборной задвинул!..))

      5
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      Рейтинг: +4025

      raritet > insider_retro 4 июня 2018, 14:37

      И в этом плане , более выгодное положение было у футболистов времен СССР- самонадеянностью не страдали, на это не хватало денег. Даже и не мечтали, что кого-то вызовут в Челси, а ведь вызывали. И весь боевой антураж у наших футболистиков только в наколках и прическах, а так , по сути, дети, не привыкшие отвечать за свои слова...

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      Рейтинг: +468

      Alemann 4 июня 2018, 13:45

      "Сборную России спасет лишь отвага ее игроков." - А она есть? Или только в требованиях призовых проявляется? Я первый сниму шляпу перед этими ребятами, если они действительно будут биться за честь своей команды и страны. Независимо от результата. Но че-то есть у меня сомнения.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 июня 2018, 13:43

      ..."В мире нет бойца смелей чем напуганный еврей"...

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 13:27

      Да не ребят - ну какая Аравия -вы чего????)она 8-0 помню Германии проигрывала и счастлива была что туда вообще попала в 2002 - так что в 1-2 мяча нам её по силам - а если Египет без Салаха будет, то мы фаворитами в матче будем!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 июня 2018, 13:27

      Наши могут выйти из группы и даже где-то зацепиться в плей-офф, но уже сейчас ясно, что гордости игра команды вызывать не будет. Не будет атакующей игры, куража, нестандартных решений, как в 2008, отборе к 2010, местами в отборе и товарняках в 2012( плюс с чехами). И причина тут одна - нет тренера, способного поставить современный и яркий футбол, организовать прессинг. Вполне готов поверить, что наши будут хорошо готовы физически и будут качественно играть в давление. Но такой футбол уже не приносит результата в матчах с качественными командами, поэтому тот же Магат уже не достигает успехов. Этого мало. Несомненно со слабыми командами можем себя проявить, но не более того. Команды Черчесова всегда играли одинаково. Надеяться можно только на отдельные озарения ярких игроков полузащиты.

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