Уткин: «Наше положение безнадежно. От позора на ЧМ сборную России спасет лишь отвага ее игроков»

Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу окончательного состава сборной России на домашний чемпионат мира.

«Все, кто регулярно читает и слушает меня – это много где можно сделать – знают, что моя позиция в отношении тренерского штаба сборной России последовательна. Быть последовательным мне хочется и далее. Я вижу ее вот в чем. Сформулирую еще раз.

Ошибки уже допущены. Какими бы они ни были – на данный момент они зафиксированы, как финансовые убытки в компании, например. Можно только повторять уже сказанное. Зачем? Все уже ясно. Может, кто-то не понял, но я, как мог, объяснил.

Наш шанс на чемпионате мира – случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой, изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них мечта – чемпионат мира дома. Потому что кто бы ни был первопричиной бед, отвечать им. И еще долго. Игроки и есть та сила, которая по-прежнему ставит что-то личное на кон и может что-то изменить. То немногое, что можно добиться самоотдачей. Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.

Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой.

Долой натужные улыбки, но и долой острословие ради острословия. Глупо критиковать подбор игроков, каким бы он ни был, когда он уже сделан. И так же глупо говорить: «Да все в порядке».

Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», – написал Уткин в своем телеграм-канале.