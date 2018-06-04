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  • Уткин: «Наше положение безнадежно. От позора на ЧМ сборную России спасет лишь отвага ее игроков»

Уткин: «Наше положение безнадежно. От позора на ЧМ сборную России спасет лишь отвага ее игроков»

4 июня 2018, 12:30
27

Известный комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу окончательного состава сборной России на домашний чемпионат мира.

«Все, кто регулярно читает и слушает меня – это много где можно сделать – знают, что моя позиция в отношении тренерского штаба сборной России последовательна. Быть последовательным мне хочется и далее. Я вижу ее вот в чем. Сформулирую еще раз.

Ошибки уже допущены. Какими бы они ни были – на данный момент они зафиксированы, как финансовые убытки в компании, например. Можно только повторять уже сказанное. Зачем? Все уже ясно. Может, кто-то не понял, но я, как мог, объяснил.

Наш шанс на чемпионате мира – случай плюс правильный настрой игроков. Если мы считаем (а я именно так считаю), что штаб сборной не справился с работой, изменить что-либо могут лишь футболисты на поле. Потому что у них мечта – чемпионат мира дома. Потому что кто бы ни был первопричиной бед, отвечать им. И еще долго. Игроки и есть та сила, которая по-прежнему ставит что-то личное на кон и может что-то изменить. То немногое, что можно добиться самоотдачей. Это далеко не все, что нужно. Но это все, что у нас есть. У сборной России.

Поэтому с этого момента я воздерживаюсь от критики штаба, сарказма в адрес главного тренера настолько, насколько это возможно. Это просто поздно делать. Вся надежда на азарт, кураж, на самоотдачу. Вся надежда в том, чтобы оставить надежду живой.

Долой натужные улыбки, но и долой острословие ради острословия. Глупо критиковать подбор игроков, каким бы он ни был, когда он уже сделан. И так же глупо говорить: «Да все в порядке».

Наше положение безнадежно. Сборную России спасет лишь отвага ее игроков. И спасет лишь от позора. Славы тут не снискать. Тем круче в такой ситуации быть мужчинами», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (27)
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Боцман59rus
1528104863
Василий прав, а не понимают его сарказма и стеба, только одноклеточные и законченные олигофрены ...хотя как человек - неприятен и не вызывает у меня положительных эмоций - да и не обязан, дело вкуса.))))
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кузнецов артем
1528105246
Задолбали клоуны, чм мира это праздник, а они настраивают на какой то позор. Уроды
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acer2003
1528105299
Отвага и желание есть у 3-4 игроков,остальные ШЛАК,записать в биографию,что участвовал на ЧМ 2018 ((
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prezent2017
1528106553
Игроки хотят в отпуск, их уже жены замордовали. Три игры сыграют, и будя!
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Gullit 76
1528107334
шеф!всё пропало!
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Viper for CSKA
1528108035
Наши могут выйти из группы и даже где-то зацепиться в плей-офф, но уже сейчас ясно, что гордости игра команды вызывать не будет. Не будет атакующей игры, куража, нестандартных решений, как в 2008, отборе к 2010, местами в отборе и товарняках в 2012( плюс с чехами). И причина тут одна - нет тренера, способного поставить современный и яркий футбол, организовать прессинг. Вполне готов поверить, что наши будут хорошо готовы физически и будут качественно играть в давление. Но такой футбол уже не приносит результата в матчах с качественными командами, поэтому тот же Магат уже не достигает успехов. Этого мало. Несомненно со слабыми командами можем себя проявить, но не более того. Команды Черчесова всегда играли одинаково. Надеяться можно только на отдельные озарения ярких игроков полузащиты.
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ribavadim
1528109024
..."В мире нет бойца смелей чем напуганный еврей"...
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insider_retro
1528109280
Уткин всё больше вызывает симпатий!.. К сожалению, у игроков больше спеси и непомерного самомнения, чем всего того о чём говорит Уткин... Выходя, почти, против любой команды, наши сразу забывают всё, что умели... Остаётся только внешний антураж в виде причёсок и наколок, а коленки уже трясутся... И тем не менее, будем надеяться, раз даже Василий Вячеславович лозунг в поддержку сборной задвинул!..))
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юрий николаевич
1528117717
отвага и героизм обычно проявляются при ошибках и промахах руководства, в армии это героизм рядовых часто с смертельным исходом, а в футболе еще требуется МАСТЕРСТВО чего у наших игроков не наблюдается, а ошибки спортивных функционеров не оглашаются, это работа журналистов которые не задают вопросы спортивным руководителям, упрек, укор также и Уткину, чем больше будут статьи о невежестве спорт.руководителей возможно что-то сдвинется в этой сфере.
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zigbert
1528139903
Конечно до ЧМ осталось немного и изменить кардинально игру не получится. По словам Уткина :"отвага может спасти только от позора".
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