Сарри – о Грановской: «Бог создал женщин, чтобы доносить сперму от постели до туалета, а не для управления клубом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри оскорбил директора «Челси» Марину Грановскую во время переговоров с лондонским клубом. Управляющая сообщила специалисту, что он не сможет курить на тренировках команды. Итальянец ответил ей в грубой форме.

«Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом», – приводит слова Сарри радио Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Челси» решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и сексизму.

UPD: позже официальным аккаунтом Everything Napoli (NaplesAndNapoli) было опубликовано опровержение данных слов Сарри в адрес Грановской.