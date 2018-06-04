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    Сарри – о Грановской: «Бог создал женщин, чтобы доносить сперму от постели до туалета, а не для управления клубом»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри оскорбил директора «Челси» Марину Грановскую во время переговоров с лондонским клубом. Управляющая сообщила специалисту, что он не сможет курить на тренировках команды. Итальянец ответил ей в грубой форме.

    «Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом», – приводит слова Сарри радио Kiss Kiss Napoli.

    Ранее сообщалось, что «Челси» решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и сексизму.

    UPD: позже официальным аккаунтом Everything Napoli (NaplesAndNapoli) было опубликовано опровержение данных слов Сарри в адрес Грановской.

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 12:12
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +833

      Sola 27 июня 2018, 02:30

      Урод!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:53

      Очередной "взброс".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 16:11

      Надо бы крупным шрифтом красным цветом написать на новости: ФЕЙК.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 4 июня 2018, 15:27

      ...вот,если бы Слуцкий такое выдал...Комментарии излишни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 июня 2018, 14:30

      Вряд ли такое мог выдать тренер.на таком уровне все корректнее намного.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 июня 2018, 14:14

      может я и не прав, но сказано изумительно!!!

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 4 июня 2018, 13:40

      Брависсимо! Аплодирую стоя! ;)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июня 2018, 13:32

      оказывается журналюги письки наяривают ? жаль думал есть еще мужики, кто по столу кулаком ударить может в этой Европе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 4 июня 2018, 13:20

      Тяжело нормальным мужикам общаться с грановскими-смородскими.+++

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > DOCTOR PENALTY 4 июня 2018, 13:44

      странные представления о нормальных мужиках

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > iluha1907 4 июня 2018, 14:44

      шутка

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 июня 2018, 13:19

      Бомбардиру надо проверять источник,а не выносить любую ахинею на первую полосу.

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