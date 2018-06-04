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  • Сарри – о Грановской: «Бог создал женщин, чтобы доносить сперму от постели до туалета, а не для управления клубом»

Сарри – о Грановской: «Бог создал женщин, чтобы доносить сперму от постели до туалета, а не для управления клубом»

4 июня 2018, 12:12
50

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри оскорбил директора «Челси» Марину Грановскую во время переговоров с лондонским клубом. Управляющая сообщила специалисту, что он не сможет курить на тренировках команды. Итальянец ответил ей в грубой форме.

«Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом», – приводит слова Сарри радио Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Челси» решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и сексизму.

UPD: позже официальным аккаунтом Everything Napoli (NaplesAndNapoli) было опубликовано опровержение данных слов Сарри в адрес Грановской.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Наполи Сарри Маурицио
Комментарии (50)
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Freyk
1528103978
Ну и правильно, что с этим хамлом не стали ничего подписывать. Пусть своей матери расскажет, для чего женщин создали, идиот.
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кузнецов артем
1528104158
Кому это убожество после этого вообще будет нужно, ни одного трофея не выиграл и ведет себя так...
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mialkov
1528104420
Представляю себе ситуацию так: сидят серьезные люди, обсуждают тему футбола и контракта, а тут какая-то МГ вдруг заявляет о курении... Я бы тоже ответил что-нибудь в этом же духе.
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Tabasik007
1528105037
Красавчик!!!! Истину говорит ))
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Claudio Kanidja
1528105600
А я вот поддерживаю Сарри. Сказано грубо, но в данном контексте по делу! У Грановской в Челси постоянно какие-то тёрки - с тренерским штабом Конте, теперь и на переговорах с Маурицио. И не вполне логичны её действия, как руководителя. А Сарри мужик харизматичный, мне всегда интересно наблюдать в трансляциях, как он выходит из тоннеля на поле и тушит сигаретку об ступеньку :) Тренер и тактик он прекрасный - поэтому не стоит указывать ему, как себя вести. Каждый должен выполнять в клубе СВОЮ работу.
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сапёр75
1528105843
Красиво сказал , аж слезу пробила ))
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Ko3eJI
1528106453
Удалите запись. Первоисточник этого вброса пародийный твиттер-аккаунт
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Обер-КанцлерЪ
1528107126
"Источник: Twitter" Думаю не стоит всерьёз реагировать.
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Gullit 76
1528107581
Бомбардиру надо проверять источник,а не выносить любую ахинею на первую полосу.
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DOCTOR PENALTY
1528107615
Тяжело нормальным мужикам общаться с грановскими-смородскими.+++
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