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    Мутко – об итоговой заявке сборной России на ЧМ-2018: «Это наши лучшие игроки на данный момент»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

    «Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся.

    Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», – сказал Мутко.

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: ТАСС

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    03.06.2018 16:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 13:11

      Ну а что он может сказать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июня 2018, 06:48

      Опять Мутко!....почему Мутко?!....а что он уже поднял строительную индустрию России?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 июня 2018, 06:29

      а где же - "Всех порвем!"??? просрали время на подготовку команды, теперь разводят руки и говорят ну как-то так... тьфу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 июня 2018, 20:37

      Ужас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 июня 2018, 19:28

      И лучший тренер. Шуты гороховые, что Мудко, что Черчесов, два сопога- пара.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 3 июня 2018, 19:26

      лучшие из лучших.дрим тим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:25

      ну да, кто бы сомневался, посмотрим как выступят эти лучшие, хотя уже сейчас все ясно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 3 июня 2018, 18:05

      Мутный прохиндей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2018, 18:04

      Началась подготовка по защите горного козла главным строителем
      в регионах России. Удивительно, каких уродов рожает п...да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 3 июня 2018, 17:39

      Член ОПГ Озеро...

      2
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