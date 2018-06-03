Мутко – об итоговой заявке сборной России на ЧМ-2018: «Это наши лучшие игроки на данный момент»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.
«Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся.
Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», – сказал Мутко.
Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?
Источник: ТАСС