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  • Мутко – об итоговой заявке сборной России на ЧМ-2018: «Это наши лучшие игроки на данный момент»

Мутко – об итоговой заявке сборной России на ЧМ-2018: «Это наши лучшие игроки на данный момент»

3 июня 2018, 16:16
18

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

«Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся.

Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», – сказал Мутко.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1528033670
Позор Мудко. Благодаря нему у нас это лучшие игроки.
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Полная Канистра
1528034128
хе хе этот дурачок продолжает нас смешить Виталя оставь футбол учи пропорцию бетонного раствора и веса одного кирпича
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BRO_football
1528035447
Если это лучшие игроки на данный момент, то российский футбол сейчас находится в огромной заднице
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insider_retro
1528036590
Эти игроки и то, что они творят на поле - это очевидный результат всего того муткачизма, который доминировал крайние годы... Головотяпство и недальновидность ещё отольются нашему футболу и нам... Витале раньше надо было выйти...
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Gorasul
1528036781
Член ОПГ Озеро...
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vladimir-7
1528038297
Началась подготовка по защите горного козла главным строителем в регионах России. Удивительно, каких уродов рожает п...да.
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OfaZavr
1528043140
ну да, кто бы сомневался, посмотрим как выступят эти лучшие, хотя уже сейчас все ясно.
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polt
1528043286
И лучший тренер. Шуты гороховые, что Мудко, что Черчесов, два сопога- пара.
Ответить
a-rakhmatov
1528084121
Опять Мутко!....почему Мутко?!....а что он уже поднял строительную индустрию России?!
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zigbert
1528107093
Ну а что он может сказать.
Ответить
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