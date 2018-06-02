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    Сборная России тренируется в полном составе

    В субботу, 2 июня, сборная России проводит вторую тренировку на базе в подмосковном Новогорске после возвращения со сбора из Австрии.

    Вчера занятие было полностью закрыто для СМИ. Сегодня же представители прессы могут посетить тренировку в течение 20 минут.

    На поле занимаются все 28 футболистов из расширенного списка.

    Во вторник, 5 июня, команда Станислава Черчесова в товарищеском матче встретится со сборной Турции. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 12:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 19:40

      Лицо тренерского штаба-нет основы. Все сомнения и выборы. А игроки дергаются, в постоянном напряжении.,перегорают. Так нельзя тренировать. От 5 до 14 девять дней. И Черчесов будет помогать мудько строить,как "верный" человек.

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:10

      Если победим турков, Черчесова будут носить на руках.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 2 июня 2018, 18:31

      сомневаюсь, товарищеские матчи не показатель, даже если победим это вообще не будет значить ничего, и опасения насчет игр на ЧМ останется. тем более мнение насчет Черчесова и его способностей у многих давно сложилось.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 15:26

      Тренируются что имнено делать? Не скапзано.тренируются курить кальян

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 2 июня 2018, 14:42

      А зачем? Думают, что в футбол играть научатся?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 июня 2018, 14:29

      До основного жёсткого порева решили получить напоследок по-дружески от Турции...

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 июня 2018, 14:13

      Похоже, этот чемпионат будет самым гостеприимным. Отъимеют такую сборную-хозяюшку все, кому не лень. И, судя по конференциям чабана, всё это пройдет по плану и с хорошим результатом. Куда катимся?!

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > serppion 2 июня 2018, 14:37

      Ну не все, кому не лень, а всего 3 команды! В три смычка так сказать((
      Всё идёт по плану чабана.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 июня 2018, 13:42

      Вот это событие! Эти придурки ещё умудряются не регулярно ходить на тренировки. 2 недели до начала ЧМ, а они только впервые все вместе собрались. Отличная дисциплина! Спасибо, Черчесов!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 13:42

      в сторонке Дзюба сидит байки всем рассказывает остальные на газоне лежат угорают и ногами вверх крутят велосипед делая вид что это тренируются

      5
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 июня 2018, 13:36

      Отлично!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 июня 2018, 13:27

      Так тренируются они или занимаются?... Судя по результатам и поддержания "бешеного" темпа в каждом матче - все таки занимаются.., и занимаются с ленцой...

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