Сборная России тренируется в полном составе

В субботу, 2 июня, сборная России проводит вторую тренировку на базе в подмосковном Новогорске после возвращения со сбора из Австрии.

Вчера занятие было полностью закрыто для СМИ. Сегодня же представители прессы могут посетить тренировку в течение 20 минут.

На поле занимаются все 28 футболистов из расширенного списка.

Во вторник, 5 июня, команда Станислава Черчесова в товарищеском матче встретится со сборной Турции. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00.