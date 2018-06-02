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Сборная России тренируется в полном составе

2 июня 2018, 12:22
14

В субботу, 2 июня, сборная России проводит вторую тренировку на базе в подмосковном Новогорске после возвращения со сбора из Австрии.

Вчера занятие было полностью закрыто для СМИ. Сегодня же представители прессы могут посетить тренировку в течение 20 минут.

На поле занимаются все 28 футболистов из расширенного списка.

Во вторник, 5 июня, команда Станислава Черчесова в товарищеском матче встретится со сборной Турции. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1527932536
...а что за тренировка - Стойки бегают между стоек?))))
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dinar7777dinar
1527933567
да можете даже не выходить 15 июня ! смешить только весь мир. стадо баранов.
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BarStep
1527935239
Так тренируются они или занимаются?... Судя по результатам и поддержания "бешеного" темпа в каждом матче - все таки занимаются.., и занимаются с ленцой...
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яйва-яйва
1527935782
Отлично!
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Полная Канистра
1527936128
в сторонке Дзюба сидит байки всем рассказывает остальные на газоне лежат угорают и ногами вверх крутят велосипед делая вид что это тренируются
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BRO_football
1527936153
Вот это событие! Эти придурки ещё умудряются не регулярно ходить на тренировки. 2 недели до начала ЧМ, а они только впервые все вместе собрались. Отличная дисциплина! Спасибо, Черчесов!
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serppion
1527938004
Похоже, этот чемпионат будет самым гостеприимным. Отъимеют такую сборную-хозяюшку все, кому не лень. И, судя по конференциям чабана, всё это пройдет по плану и с хорошим результатом. Куда катимся?!
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Par Mezan
1527938993
До основного жёсткого порева решили получить напоследок по-дружески от Турции...
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Alemann
1527939779
А зачем? Думают, что в футбол играть научатся?
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zigbert
1527945001
Если победим турков, Черчесова будут носить на руках.
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