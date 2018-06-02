Сборная России тренируется в полном составе

Лицо тренерского штаба-нет основы. Все сомнения и выборы. А игроки дергаются, в постоянном напряжении.,перегорают. Так нельзя тренировать. От 5 до 14 девять дней. И Черчесов будет помогать мудько строить,как "верный" человек.
В субботу, 2 июня, сборная России проводит вторую тренировку на базе в подмосковном Новогорске после возвращения со сбора из Австрии.
Вчера занятие было полностью закрыто для СМИ. Сегодня же представители прессы могут посетить тренировку в течение 20 минут.
На поле занимаются все 28 футболистов из расширенного списка.
Во вторник, 5 июня, команда Станислава Черчесова в товарищеском матче встретится со сборной Турции. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00.