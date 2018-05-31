Капелло: «Думаю, Роналду хочет вернуться в «МЮ» и работать с Моуринью»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился мнением об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. Также Капелло высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.

«Думаю, что Зидан сам принял решение и что это правильное решение. Он знал, что Перес уволил бы его, если бы не победа в Лиге чемпионов. Это вопрос времени. Меня уволили из «Реала» после успешного сезона. Думаю, Зизу принял правильное решение.

Роналду? Думаю, он хочет вернуться к «Манчестер Юнайтед» и работать с Моуринью. В конце концов он покинет Мадрид и вернется в Англию. Когда? Этого я не знаю», – сказал Капелло.

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно