Смолов вошел в топ-5 номинантов на премию «Спортсмен года-2018» по версии GQ

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов вошел в число номинантов на премию «Спортсмен года-2018» по версии издания GQ. Номинация функционирует в рамках общего конкурса «Человек года».

«Лучший нападающий российской Премьер-лиги и наша главная надежда на выход из группы. В конце мая Федор получил травму колена, но продолжает тренировки со сборной по индивидуальной программе», – описывает GQ 28-летнего футболиста.

На премию также номинированы боец UFC Хабиб Нурмагомедов, третья ракетка рейтинга ATP Александр Зверев, золотой призер ЧМ по плаванию Евгений Рылов и победитель хоккейного олимпийского турнира Никита Гусев. Голосование доступно по ссылке.

В минувшем сезоне Смолов забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в 24 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. По ходу прошлого сезона появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Вест Хэма».