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  • Смолов вошел в топ-5 номинантов на премию «Спортсмен года-2018» по версии GQ

Смолов вошел в топ-5 номинантов на премию «Спортсмен года-2018» по версии GQ

31 мая 2018, 15:39
13

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов вошел в число номинантов на премию «Спортсмен года-2018» по версии издания GQ. Номинация функционирует в рамках общего конкурса «Человек года».

«Лучший нападающий российской Премьер-лиги и наша главная надежда на выход из группы. В конце мая Федор получил травму колена, но продолжает тренировки со сборной по индивидуальной программе», – описывает GQ 28-летнего футболиста.

На премию также номинированы боец UFC Хабиб Нурмагомедов, третья ракетка рейтинга ATP Александр Зверев, золотой призер ЧМ по плаванию Евгений Рылов и победитель хоккейного олимпийского турнира Никита Гусев. Голосование доступно по ссылке.

В минувшем сезоне Смолов забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в 24 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. По ходу прошлого сезона появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Вест Хэма».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (13)
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Viper for CSKA
1527771226
Все четверо вообще в представлении не нуждаются, на вершине своих видов спорта, конкурируют с иностранными спортсменами на топ уровне. К примеру, Гусев не просто выиграл, а стал лучшим игроком финала Олимпиады. В чём достижения Смолова , согласно которым его можно сравнить хоть с кем-то из предложенного списка?
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Shogun
1527772348
Зверев немец неадекваты и нет у него русского паспорта
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upiter622
1527773143
Это тот урод,который с пяти метров не попал в створ ворот?Респект!
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prezent2017
1527779457
Да уж, лучший. Вчера с 10 метров в пустой угол не попал. Мастер, мля!
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SPACE TRUCKIN
1527783718
футболистов нужно исключать из подобного рода списков априори - что,смолов Реалу забил в финале ЛЧ 3 гола или в ЧР сделал 5 хет-триков и 5 покеров? за какие заслуги собственно?
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Юрэс
1527787931
МНЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ---------- а Кроме СМОЛОВА кто-нибудь другиХ спортсменов ЗНАЕТ!?!? А!?
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Урия Гип
1527792410
Гусев лучший. А Федя, просто матершинник.
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zigbert
1527792940
Пожалуй Гусев здесь будет вне конкуренции.
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Zeff
1527795009
Гусев! Каким боком тут Смолов затесался. Его в Германии заждались. Сортиры чистить.
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uS_Number oNe
1527808192
Хабиб лучший!
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