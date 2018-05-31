Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав может покинуть «Бешикташ» из-за финансовых проблем клуба.

«Руководство клуба в прошлом сезоне сделало серьезные инвестиции, но мы не выиграли чемпионат и не завоевали места в Лиге чемпионов. По этой причине возникли серьезные финансовые проблемы, зарплатная ведомость будет значительно уменьшена.

В том случае, если нужно будет вернуться в Бразилию, я сделаю это. В декабре у меня было предложение от «Фламенго», я его принял, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера», – цитирует слова бразильца Sporx.