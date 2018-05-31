Мэрия Москвы призвала таксистов использовать средние рыночные цены

Московских таксистов администрация города призвала использовать средние рыночные цены для поездок во время проведения чемпионата мира-2018.

«В Москве цены на такси не регулируются, но, безусловно, мы рекомендуем использовать средние рыночные цены для поездок на основные объекты, такие как аэропорт, стадионы, фестиваль болельщиков.

Водитель такси должен иметь специальный сертификат аккредитации, с ним он без проблем может заехать в зону транспортного периметра», – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.