Гончаренко: «Если Вернблуму противостоит такой же сильный футболист, значит, будут лететь искры»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оправдал жесткое поведение на поле полузащитника команды Понтуса Вернблума.

«Конечно, он знал всех соперников и как на них воздействовать. Его постоянные стычки с Каборе, с Гацканом, с Миранчуками это только подтверждали.

Если ему противостоит такой же сильный футболист, значит, будут лететь искры. И если он знает, что кого-то надо один раз огреть, чтобы он больше себя не проявлял, Понтус это сделает», – рассказал Гончаренко.

В минувшем сезоне Вернблум провел 23 матча в РФПЛ, в которых забил пять голов, отдал семь результативных передач и получил семь предупреждений.