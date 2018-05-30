Клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии предлагает годичный контракт Кариусу

Клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии «Римини» сделал предложение вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу. В финале Лиги чемпионов с «Реалом», который закончился со счетом 1:3, голкипер допустил ошибки в двух пропущенных голах.

«Мы рады приветствовать Кариуса в «Римини», это край гостеприимства. Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей.

Я готов подарить ему год контракта с «Римини». Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия.

Но он должен отдавать себе отчет в том, что это не будет легкой прогулкой. Ему предстоит побороться за место в основном составе с великим вратарем Франческо Скотти», – приводит пресс-служба слова президента клуба Джорджо Грасси.