Сарри может привести Икарди в «Челси»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди летом может сменить клубную прописку.

Аргентинский форвард может оказаться в составе «Челси». Это случится в том случае, если команду возглавит Маурицио Сарри. Икарди входит в его список потенциальных приобретений под одним из первых номеров.

Сообщается, что в «Челси» готовы будут пойти на такой трансфер, заплатив 110 миллионов евро.

Икарди провел в прошедшем сезоне 34 матча в Серии А, став лучшим бомбардиром лиги с 29 голами. Ранее он не попал в расширенный список сборной Аргентины на предстоящий в России чемпионат мира-2018.