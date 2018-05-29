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  • Семак – о возвращении Денисова в «Зенит»: «Игорь – топовый игрок, один из лучших на позиции»

Семак – о возвращении Денисова в «Зенит»: «Игорь – топовый игрок, один из лучших на позиции»

29 мая 2018, 23:17
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил возможность вероятного возвращения в петербургский клуб Игоря Денисова.

Воспитанник сине-бело-голубых сейчас выступает за «Локомотив». Вместе с железнодорожниками 34-летний россиянин стал победителем чемпионата России.

– Было много разговоров, что в «Зенит» вернется Денисов. Это так?

– По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Семак Сергей
Комментарии (18)
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Путник 13
1527626275
Игоря надо возвращать в Зенит ..думаю к Семаку он пойдёт ..Игорь лучший опорник в России..
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Урия Гип
1527632572
Вернуть Денисова , это хорошее начало.
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Мары
1527637625
Если вернёт Денисова обратно в клуб, поддержка Виража будет обеспечена.
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Krossmen73
1527647188
Семаку для начала нужно собрать костяк команды.Он понимает что это удобно делать с тем кого он знает.Денисов как раз из этого списка.Если Денисов задвинет свои амбиции и склочнось на задний план и выступит в роли помощника и созидателя,то это будет несомненный плюс как для тренера,так и для болельщиков.Ну а возраст....посмотрите как работает в Ростове 37 летний Калачёв.Если Денисов будет работать как он,то его ещё на долго хватит.
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VikNMar
1527649400
Сергей Семак : " Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру." Не любому любому , есть тренер " чуркаесов " .....
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paracetamol
1527655555
Надо еще Кержа вернуть.
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Garrincha58
1527659891
Денисов лидер в Локо будет играть в ЛЧ а где Зенит он даже в ЛЕ может не попасть так смысл ему переходить в Питер в 34 года может это последний случай сыграть в главном европейском турнире
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OfaZavr
1527665997
Денисов и в Локо хорошо прижился, но может и не смочь отказать если поступит предложение вернуться.
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amazonaws
1527667394
Этого СКАНДАЛИСТА обратно в Зенит никто не возьмёт! Уж слишком он ПОСКАНДАЛИЛ с тогдашним руководством. Те даже за голову схватились, какого ГРУБИЯНА они в Зените вырастили! А потом в Локомотиве Денисов играет ХУЖЕ всех! Семак заявил, что игра Денисова "нравится" любому тренеру.? ВО ПЕРВЫХ, НЕ ЛЮБОМУ - раз! И НЕ нравится - два! В итоге - имеем то, что имеем! Имеем игру Денисова, которая категорически НЕ НРАВИТСЯ тренеру Черчесову! Денисова нахваливают, но его уровень игры ниже среднего. Играя за Локомотив, Денисов провалил половину игр сезона, а концовку, так и вовсе смазал низким уровнем футбола. В последней игре с Арсеналом, его даже в заявку не включили. Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ, а Черчесов прикрыл эту лавочку и не взял. Денисову не место в сборной России по футболу! А Зениту Денисов и задаром НЕ НУЖЕН!!! Будет скандалить и РАЗЛАГАТЬ команду, а всю вину Денисов будет валить на Семака.
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zigbert
1527750270
Все может быть, тем более почва для этого создана.
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