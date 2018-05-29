Семак – о возвращении Денисова в «Зенит»: «Игорь – топовый игрок, один из лучших на позиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил возможность вероятного возвращения в петербургский клуб Игоря Денисова.

Воспитанник сине-бело-голубых сейчас выступает за «Локомотив». Вместе с железнодорожниками 34-летний россиянин стал победителем чемпионата России.

– Было много разговоров, что в «Зенит» вернется Денисов. Это так?

– По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.