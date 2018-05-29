Стогниенко: «Финал ЧМ-2018 прокомментирую я. Это абсолютная вершина»

Комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что на общедоступном российском телевидении вести финал чемпионата мира-2018 будет именно он. Матч состоится 15 июля.

«Я знал о своeм назначении уже пару месяцев, но надо было соблюдать субординацию: это не публиковалось – и я тоже не публиковал. В последний раз я комментировал финал чемпионата мира в 29 лет – и к тому моменту уже было всe, что можно.

Тогда у меня был период, когда я немного закис, сил не было, не было стимула. Но когда мы получили право на показ ЧМ-2018, я подумал, что домашний финал турнира – это абсолютная вершина», – сказал журналист.

Стогниенко уже комментировал финалы ЧМ-2010, Евро-2012.