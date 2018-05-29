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  • Стогниенко: «Финал ЧМ-2018 прокомментирую я. Это абсолютная вершина»

Стогниенко: «Финал ЧМ-2018 прокомментирую я. Это абсолютная вершина»

29 мая 2018, 19:14
22

Комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что на общедоступном российском телевидении вести финал чемпионата мира-2018 будет именно он. Матч состоится 15 июля.

«Я знал о своeм назначении уже пару месяцев, но надо было соблюдать субординацию: это не публиковалось – и я тоже не публиковал. В последний раз я комментировал финал чемпионата мира в 29 лет – и к тому моменту уже было всe, что можно.

Тогда у меня был период, когда я немного закис, сил не было, не было стимула. Но когда мы получили право на показ ЧМ-2018, я подумал, что домашний финал турнира – это абсолютная вершина», – сказал журналист.

Стогниенко уже комментировал финалы ЧМ-2010, Евро-2012.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (22)
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rossonero666
1527610807
Один из лучших, если не лучший
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Vagner44
1527613111
самый лучший в России!!!! Очень рад этой новости!)))))))))
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Vagner44
1527614196
очень наболело....Моментами льется кровь из ушей от комментаторов Матч тв, вся их банда это в край некомпетентные полужурналисты. Постоянно ведут демагогию, один диалог перечет следующему... Позволяют себе субъективно и публично оценивать проф. футболистов, тренеров и прочих имеющим отношения к футбольному процессу деятелей. Жаль что эти "эксперты" считаются у нас элитой спортивной журналистики...
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Федя Кабак
1527615838
Самый лучший комментатор!
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Супермачо
1527616147
Слушая Стогниенко, я очень часто ловлю себя на том, что он поразительно точно выражает мои впечатления от игры, вспоминает в репортажах моменты из прошлых матчей, которые тоже запали мне в память. Возможно, это происходит потому, что мы - ровесники и росли, одинаково воспринимая футбол 90-ых и 2000-ых годов.
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Seamus
1527616528
Из современных комментаторов лично мне его приятнее всего слушать. И комментарии адекватные. Из возрастных Елагин, еще с сезона АПЛ 97-98, когда он трансляции на рен-тв комментировал
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Супермачо
1527616658
Желаю, чтобы у него никогда не было больше таких матчей как Россия - Уэльс. Жаль было его. Он не мог выключить, уйти, обматерить этих ....... Я не находил в себе приличных слов, а ему пришлось весь матч продолжать комментировать происходящее.
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bset
1527618945
После тех поступков, что совершил, просто не осталось равнодушных. Отказать денежному мешку Матчу из-за предварительной договоренности с другим каналом - это мужской поступок. А если к этому ещё добавить нереальный талант комментатора, то понимаешь, что это нереальный человек. Буду смотреть его комментарий однозначно.
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Боцман59rus
1527619316
Стогни.++++))))
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zigbert
1527623400
Стогниенко пожалуй самое ТО.
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