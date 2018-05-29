Бэйл принял участие в презентации новой формы «Реала», Роналду – нет

«Реал» провел официальную презентацию формы на сезон-2018/19, участниками которой стали Кейлор Навас, Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карим Бензема и Лукас Васкес,

Экипировка выполнена в традиционных цветах: домашний комплект – белый с черными полосками, гостевой – черного цвета.

Форма изготовлена компанией adidas – техническим спонсором мадридского клуба.

В презентации не участвовал нападающий команды Криштиану Роналду. Он отсутствует как на фотографиях, так и в видеоролике. Предположительно, причиной этого стало то, что у португальца личный контракт с производителем Nike – конкурентом adidas.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роналду точно уйдет из «Реала». Намеков достаточно