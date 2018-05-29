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  • Бэйл принял участие в презентации новой формы «Реала», Роналду – нет

Бэйл принял участие в презентации новой формы «Реала», Роналду – нет

29 мая 2018, 15:47
5

«Реал» провел официальную презентацию формы на сезон-2018/19, участниками которой стали Кейлор Навас, Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карим Бензема и Лукас Васкес,

Экипировка выполнена в традиционных цветах: домашний комплект – белый с черными полосками, гостевой – черного цвета.

Форма изготовлена компанией adidas – техническим спонсором мадридского клуба.

В презентации не участвовал нападающий команды Криштиану Роналду. Он отсутствует как на фотографиях, так и в видеоролике. Предположительно, причиной этого стало то, что у португальца личный контракт с производителем Nike – конкурентом adidas.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роналду точно уйдет из «Реала». Намеков достаточно

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Рамос Серхио Марсело Роналду Криштиану Бензема Карим Бэйл Гарет Модрич Лука Навас Кейлор Васкес Лукас
Комментарии (5)
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panmon
1527600871
Обоих надо продавать. ЛЧ изжила себя в данном формате, Реал добился максимума - нужно ставить новые задачи с сильно обновленной командой
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JellyBean
1527618088
Тони Крооса забыли..
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SvKr
1527623970
Это вообще ниочем, Рамоса ведь тоже не было
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Ljungberg9
1527706904
Личный контракт Роналду с Nike не мешал все предыдущие годы презентовать форму Реала. Новость ни о чем. Тем более в ролике нет ни Навоса, ни Лукаса, ни Модрича, ни Рамоса. Да и фотосессия в новой форме ничего не гарантирует.
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