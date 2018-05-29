Феллаини и Депай готовы перейти в «Милан», даже если его исключат из Лиги Европы

«Милан» могут пополнить этим летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини и хавбек «Лиона» Мемфис Депай. Оба футболиста готовы перебраться в Италию даже в том случае, если «Милан» исключат из Лиги Европы по причине несоблюдения финансового фэйр-плей.

Сейчас представители Серии А ищут варианты снижения трансферной стоимости и зарплаты этих футболистов. «Лион» требует за Депая 40 миллионов евро, а Феллаини, который в июле может стать свободным агентом, хочет зарабатывать 10 миллионов евро в год. В этом случае бельгиец станет самым высокооплачиваемым игроком «Милана».