Толиссо: «Нельзя сказать, что матч с Ирландией был идеальным для Франции»

Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо назвал сборную Ирландии правильным соперником, победа над которым добавила его команде уверенности перед стартом на чемпионате мира-2018 в России.

«В целом у нас получилась хорошая игра. Мы здорово сыграли в обороне и грамотно действовали в атаке.

Считаю, что получилась хорошая первая игра в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Эта игра должна была добавить нам уверенности в своих силах.

Конечно, сложно сказать, что это был идеальный матч, но мы всегда можем добиться большего успеха. Нужно отметить хорошие вещи, которые были сегодня, и продолжать работать», – приводит слова Толиссо L'Equipe.

Товарищеский матч, в котором встречались сборные Франции и Ирландии, закончился со счетом 2:0.