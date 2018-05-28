Хисай может перейти в «Челси» следом за Сарри

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай входит в трансферные планы «Челси». Он может пополнить английскую команду в том случае, если ее возглавит бывший главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.

Действующий контракт Хисая с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 50 миллионов евро. Этот пункт действует только для зарубежных клубов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не рассчитывает на Хисаем в будущем сезоне.