Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игре бывшего одноклубника Игоря Денисова.

– Игорь Денисов рассказал, что просил приобрести звездных иностранцев, а также повысить зарплату костяку команды. Знаете эту историю?

– Он правда так сказал? Ну, тогда нет повода ему не верить. Хотя я об этой истории не знал. Для меня Игорь – топовый футболист. В этом году он был в отличной форме и помог «Локо» стать чемпионом. Я его очень уважаю. Денисов – сильная личность. У меня с ним всегда были нормальные отношения, очень нравилось играть с ним. Денисов делал все ради команды, думаю, точно так же он играл и за «Локомотив».

– Но у него тяжелый характер?

– Не скажу, что тяжелый. Считаю, что во всех клубах должны быть такие неравнодушные люди. А если каждый будет думать: «Проиграли? Да ничего страшного», то это не очень хорошо для команды.

Денисов: «Приезд Халка в «Зенит» – это моя личная идея. Я ходил к Спаллетти и просил, чтобы он привез сильных игроков»