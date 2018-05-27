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Данни: «Денисов – сильная личность. Я его очень уважаю»

27 мая 2018, 19:02
5

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игре бывшего одноклубника Игоря Денисова.

– Игорь Денисов рассказал, что просил приобрести звездных иностранцев, а также повысить зарплату костяку команды. Знаете эту историю?

– Он правда так сказал? Ну, тогда нет повода ему не верить. Хотя я об этой истории не знал. Для меня Игорь – топовый футболист. В этом году он был в отличной форме и помог «Локо» стать чемпионом. Я его очень уважаю. Денисов – сильная личность. У меня с ним всегда были нормальные отношения, очень нравилось играть с ним. Денисов делал все ради команды, думаю, точно так же он играл и за «Локомотив».

– Но у него тяжелый характер?

– Не скажу, что тяжелый. Считаю, что во всех клубах должны быть такие неравнодушные люди. А если каждый будет думать: «Проиграли? Да ничего страшного», то это не очень хорошо для команды.

Денисов: «Приезд Халка в «Зенит» – это моя личная идея. Я ходил к Спаллетти и просил, чтобы он привез сильных игроков»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (5)
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омск55
1527439530
Данни: «Денисов – сильная личность. Я его очень боюсь
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Урия Гип
1527441259
Игорь Денисов - на сегодня лучший российский игрок. Черчесов - проходимец.
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Stavropolets
1527500986
Денисов еще тот моторчик, команде еще не раз поможет, жалко в сборной нет
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