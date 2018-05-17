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  • Денисов: «Приезд Халка в «Зенит» – это моя личная идея. Я ходил к Спаллетти и просил, чтобы он привез сильных игроков»

Денисов: «Приезд Халка в «Зенит» – это моя личная идея. Я ходил к Спаллетти и просил, чтобы он привез сильных игроков»

17 мая 2018, 22:39
15

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил времена, когда он выступал за санкт-петербургский «Зенит». Футболист рассказал, что он повлиял на приезд в РФПЛ Халка.

– Летом 2012 года в «Зенит» пришел Халк. Почему это тебя так задело?

– Расскажу в подробностях. Чтобы в «Зенит» пришли два-три иностранца – это была моя идея. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: «Пожалуйста, пригласите сильных футболистов». Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть ее российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это все, ку-ку. А вот в полуфинал тому «Зениту» было вполне по силам выйти.

Я пошел разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».

«Зенит» все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали «Зенит» самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот «Зенит», который мы сделали. Тогда в «Зенит» хотел прийти Уэсли Снейдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это… правильно.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Локомотив Интер Денисов Игорь Халк Спаллетти Лучано
Комментарии (15)
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Eddyson
1526586490
И тут Остапа понесло... И без "поднимания с колен" не обошлось.
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САДЫЧОК
1526586784
смешной Денисов! даже Спалетти никто слушал .когда покупали Халка и Витселя...а то что .в карман Халка заглядывал то это подло и низко!
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порт
1526586996
Что то Денисова сегодня многовато.
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Nekit92
1526588020
Он ходил к Спаллу и просил привезти сильных игроков? Чет я сомневаюсь, что он просил привести именно Халка... устроил скандал, теперь выкручивается.
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Lenin26
1526588634
А вы знаете,человек он прямой и не любитель врать,лично я верю ему, вы сначала вспомните кто действительно сделал имя Зениту,как команда играла и что происходило после их ухода и где сейчас Зенит,даже сейчас по прошествию стольких лет читая его интервью понимаешь что часть его осталась в Зените навсегда, поражает насколько люди были сплочены идеей создать сильный клуб,вот это и есть настоящая команда, а руководство как обычно сэкономила пару тройки миллионов и потеряли ту команду,которую уважали даже самые ярые фататы других команд!
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Urry
1526588686
Еще он просил купить Месси, но его не расслышали
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Мары
1526596128
Он и в третий раз ходил к золотой рыбке.................
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yorgenbarenz
1526619001
Игорю надо завязывать с интервью.Ещё чего-нибудь наговорит и появятся проблемы.
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APchelov
1526648050
И этого понесло! Точно, допинг-проба в голову ударила
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zigbert
1526714383
Денисов начал превращаться в сказочника.
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