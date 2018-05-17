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    Денисов: «Приезд Халка в «Зенит» – это моя личная идея. Я ходил к Спаллетти и просил, чтобы он привез сильных игроков»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил времена, когда он выступал за санкт-петербургский «Зенит». Футболист рассказал, что он повлиял на приезд в РФПЛ Халка.

    – Летом 2012 года в «Зенит» пришел Халк. Почему это тебя так задело?

    – Расскажу в подробностях. Чтобы в «Зенит» пришли два-три иностранца – это была моя идея. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: «Пожалуйста, пригласите сильных футболистов». Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Мы выиграли Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, оставалась ЛЧ. Выиграть ее российскому клубу нереально; если какой-то президент скажет, что собирается это сделать, – это все, ку-ку. А вот в полуфинал тому «Зениту» было вполне по силам выйти.

    Я пошел разговаривать со Спаллетти, он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».

    «Зенит» все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали «Зенит» самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот «Зенит», который мы сделали. Тогда в «Зенит» хотел прийти Уэсли Снейдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам. Но вот этот костяк должен получать больше, чем сейчас. Потому что это… правильно.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 22:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 27 мая 2018, 19:07

      Игорян, иными словами это называется дешевый шантаж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 10:19

      Денисов начал превращаться в сказочника.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 мая 2018, 15:54

      И этого понесло! Точно, допинг-проба в голову ударила

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 мая 2018, 07:50

      Игорю надо завязывать с интервью.Ещё чего-нибудь наговорит и появятся проблемы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 мая 2018, 05:32

      А что приглашать сильных футболеров без поднятия вам ЗП не вариант?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      arok 18 мая 2018, 03:48

      Смотрю Денисов сегодня на Бомбардире отжигает, понесло парнягу!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 мая 2018, 01:28

      Он и в третий раз ходил к золотой рыбке.................

      -1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 18 мая 2018, 00:45

      Ходил деньги клянчить и требовать топ-игроков. Ясно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 мая 2018, 23:24

      Еще он просил купить Месси, но его не расслышали

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 мая 2018, 23:23

      А вы знаете,человек он прямой и не любитель врать,лично я верю ему, вы сначала вспомните кто действительно сделал имя Зениту,как команда играла и что происходило после их ухода и где сейчас Зенит,даже сейчас по прошествию стольких лет читая его интервью понимаешь что часть его осталась в Зените навсегда, поражает насколько люди были сплочены идеей создать сильный клуб,вот это и есть настоящая команда, а руководство как обычно сэкономила пару тройки миллионов и потеряли ту команду,которую уважали даже самые ярые фататы других команд!

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