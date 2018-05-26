Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Более восьми тысяч фанатов приветствовали Иньесту в «Виссел Кобэ»: «К нам приехал волшебник»

    «Виссел Кобэ» провел презентацию полузащитника Андреса Иньесты, которую посетили более восьми тысяч болельщиков японского клуба

    Внутри клубного стадиона были развешены приветственные баннеры на испанском языке. На одном из них было написано: «Bienvenido (добро пожаловать), Андрес Иньеста». А кто-то из фанатов сказал: «Волшебник приехал в Кобе».

    Испанец обратился к поклонникам: «Спасибо за такой теплый прием. За эти два дня, которые я провел в Японии, мне очень сильно здесь понравилось. Я очень благодарен».

    С нетерпением жду тяжелой работы и тренировок, чтобы помочь «Виссел Кобэ» стать лучше и стремиться выиграть чемпионат Японии и азиатскую Лигу чемпионов».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2018 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:38

      Поклонников у него там будет не меньше чем в Барселоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 18:31

      такому супер профессионалу и прекрасному человеку везде рады!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11