Более восьми тысяч фанатов приветствовали Иньесту в «Виссел Кобэ»: «К нам приехал волшебник»

Поклонников у него там будет не меньше чем в Барселоне.
«Виссел Кобэ» провел презентацию полузащитника Андреса Иньесты, которую посетили более восьми тысяч болельщиков японского клуба
Внутри клубного стадиона были развешены приветственные баннеры на испанском языке. На одном из них было написано: «Bienvenido (добро пожаловать), Андрес Иньеста». А кто-то из фанатов сказал: «Волшебник приехал в Кобе».
Испанец обратился к поклонникам: «Спасибо за такой теплый прием. За эти два дня, которые я провел в Японии, мне очень сильно здесь понравилось. Я очень благодарен».
С нетерпением жду тяжелой работы и тренировок, чтобы помочь «Виссел Кобэ» стать лучше и стремиться выиграть чемпионат Японии и азиатскую Лигу чемпионов».
今日のイニエスタ選手@andresiniesta8— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 26 мая 2018 г.
その①いぶきの森球技場
ヴィッセルのアカデミー選手たちでお出迎え
チームメイトとご対面
#vissel #iniesta #BienvenidoIniesta pic.twitter.com/TaZuvTFaDp
今日のイニエスタ選手@andresiniesta8— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 26 мая 2018 г.
その②三木谷ハウス
若手育成の場「三木谷ハウス」も訪問
スペイン語で歓迎のスピーチ‼️
ユースたちは大興奮でした
#vissel #iniesta #BienvenidoIniesta pic.twitter.com/4mwYLpcxfA