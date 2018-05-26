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  • Более восьми тысяч фанатов приветствовали Иньесту в «Виссел Кобэ»: «К нам приехал волшебник»

Более восьми тысяч фанатов приветствовали Иньесту в «Виссел Кобэ»: «К нам приехал волшебник»

26 мая 2018, 13:14
2

«Виссел Кобэ» провел презентацию полузащитника Андреса Иньесты, которую посетили более восьми тысяч болельщиков японского клуба

Внутри клубного стадиона были развешены приветственные баннеры на испанском языке. На одном из них было написано: «Bienvenido (добро пожаловать), Андрес Иньеста». А кто-то из фанатов сказал: «Волшебник приехал в Кобе».

Испанец обратился к поклонникам: «Спасибо за такой теплый прием. За эти два дня, которые я провел в Японии, мне очень сильно здесь понравилось. Я очень благодарен».

С нетерпением жду тяжелой работы и тренировок, чтобы помочь «Виссел Кобэ» стать лучше и стремиться выиграть чемпионат Японии и азиатскую Лигу чемпионов».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Tribalfootball
Азия Виссел Кобе Иньеста Андрес
Комментарии (2)
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OfaZavr
1527348666
такому супер профессионалу и прекрасному человеку везде рады!
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zigbert
1527413895
Поклонников у него там будет не меньше чем в Барселоне.
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