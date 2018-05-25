Sport Mediaset: Сарри возглавит «Челси» в течение нескольких часов

По информации Sport Mediaset, «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

Сообщается, что итальянец должен подписать четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон. Расторжение контракта с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте обойдется лондонцам в сумму более 11 миллионов евро.

Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович дал распоряжение закрыть сделку в течение ближайших часов или в крайнем случае завтра.

Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»