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    Sport Mediaset: Сарри возглавит «Челси» в течение нескольких часов

    По информации Sport Mediaset, «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

    Сообщается, что итальянец должен подписать четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон. Расторжение контракта с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте обойдется лондонцам в сумму более 11 миллионов евро.

    Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович дал распоряжение закрыть сделку в течение ближайших часов или в крайнем случае завтра.

    Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»

    Источник: Sport Mediaset

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    25.05.2018 22:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 09:59

      К тому все идет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 мая 2018, 07:52

      Я бы тоже выбрал тренировать Челси, в не Зенит! :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 мая 2018, 05:43

      Конте, как тренер, явно сильнее Сарри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 26 мая 2018, 04:41

      Ещё один мусор в АПЛ. Человек в италии ни чего ни выигрывал как он может в АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 мая 2018, 02:12

      Что ж, пожелал бы ему удачи, но тут думаю, больше надо желать терпения . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 25 мая 2018, 23:54

      Расторжение контракта с Конте 11 миллионов, неустойка "Наполи" за Сарри 8 миллионов. Если у Сарри не получится в Англии, то "Челси" дорого выйдет его отставка.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 23:08

      Процесс назначения и подписания неизбежно подходит к завершению, ресурсы нагнетают информационный ажиотаж!..)) И Бомбардир из крайних сил, перепечатывая и внедряя новости в ленту, старается держать нос по ветру, отставая от событий на какие-нибудь полчаса...)) Для нас это важно!..))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 мая 2018, 22:57

      Ну что, ждем прихода Семака в Зенит?

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lester84 26 мая 2018, 08:30

      Сомневаюсь.

      1
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