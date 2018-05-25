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Sport Mediaset: Сарри возглавит «Челси» в течение нескольких часов

25 мая 2018, 22:40
9

По информации Sport Mediaset, «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

Сообщается, что итальянец должен подписать четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон. Расторжение контракта с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте обойдется лондонцам в сумму более 11 миллионов евро.

Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович дал распоряжение закрыть сделку в течение ближайших часов или в крайнем случае завтра.

Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»

Источник: Sport Mediaset
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио Сарри Маурицио Абрамович Роман
Комментарии (9)
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Lester84
1527278230
Ну что, ждем прихода Семака в Зенит?
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insider_retro
1527278897
Процесс назначения и подписания неизбежно подходит к завершению, ресурсы нагнетают информационный ажиотаж!..)) И Бомбардир из крайних сил, перепечатывая и внедряя новости в ленту, старается держать нос по ветру, отставая от событий на какие-нибудь полчаса...)) Для нас это важно!..))
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Бенедиктус
1527281673
Расторжение контракта с Конте 11 миллионов, неустойка "Наполи" за Сарри 8 миллионов. Если у Сарри не получится в Англии, то "Челси" дорого выйдет его отставка.
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Аристократ Олжик
1527289930
Что ж, пожелал бы ему удачи, но тут думаю, больше надо желать терпения . . .
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orzy
1527298901
Ещё один мусор в АПЛ. Человек в италии ни чего ни выигрывал как он может в АПЛ
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Бухбух
1527302593
Конте, как тренер, явно сильнее Сарри.
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Retiremen_VMF
1527310342
Я бы тоже выбрал тренировать Челси, в не Зенит! :)
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zigbert
1527404363
К тому все идет.
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