Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»

кто бы что не говорил но Анчелотти сильный тренер, да не получилось в Баварии, но он прежними достижениями и успехами все доказал, удачи ему в Наполи!
«Наполи», попрощавшийся ранее с главным тренером Маурицио Сарри, назначил его преемника. Им стал итальянец Карло Анчелотти, который уже успел сфотографироваться с президентом неаполитанцев.
Тренер подписал контракт с клубом по схеме «2+1». По информации итальянских СМИ, Анчелотти будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.
Последним местом работы тренера была «Бавария».