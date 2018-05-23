Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»

«Наполи», попрощавшийся ранее с главным тренером Маурицио Сарри, назначил его преемника. Им стал итальянец Карло Анчелотти, который уже успел сфотографироваться с президентом неаполитанцев.

Тренер подписал контракт с клубом по схеме «2+1». По информации итальянских СМИ, Анчелотти будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.

Последним местом работы тренера была «Бавария».