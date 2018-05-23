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    Официально: Анчелотти – главный тренер «Наполи»

    «Наполи», попрощавшийся ранее с главным тренером Маурицио Сарри, назначил его преемника. Им стал итальянец Карло Анчелотти, который уже успел сфотографироваться с президентом неаполитанцев.

    Тренер подписал контракт с клубом по схеме «2+1». По информации итальянских СМИ, Анчелотти будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.

    Последним местом работы тренера была «Бавария».

    Источник: ФК «Наполи»

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    23.05.2018 21:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:26

      кто бы что не говорил но Анчелотти сильный тренер, да не получилось в Баварии, но он прежними достижениями и успехами все доказал, удачи ему в Наполи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 23:28

      Интересно будет понаблюдать за его работой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 мая 2018, 22:14

      Анчелотти конечно топ-тренер, но не чемпионского состава

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 мая 2018, 21:32

      Я вот не разделяю такого оптимизма как предыдущие комментаторы, но игра покажет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 мая 2018, 21:15

      эх.. как я любил реал анчелотти. Быстрые контратаки, много голов, да, часто отдавали мяч и играли вторым номером даже с более слабыми соперниками, но футбол был красивый и результативный. И вот как ни странно, я считал и считаю анчелотти и нынешний наполи - лучшими вариантами для каждого

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 23 мая 2018, 21:05

      Все. "Ювентус", пака.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > vladik12 23 мая 2018, 22:01

      Да ладно? С какого перепугу? Года через 3-4 возможно наполи и станет чемпионом, но не в самое ближайшее время. Рома и та ближе к скудетто чем наполи

      0
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      Рейтинг: +36

      shaden > Juve1897 23 мая 2018, 22:51

      этот сезон показал обратное

      0
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