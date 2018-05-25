Фурсенко: «Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России» 

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о болельщиках клуба и стадионе команды.

«Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России и столько же за рубежом. А всего в России 45 миллионов любителей футбола.

У нас великолепный всесезонный стадион. Я говорил с коллегой из Катара, он сказал, что мы в одинаковой ситуации: они борются с жарой, а мы – с холодом. Мы легко поддерживаем температуру +17 градусов даже в самые холодные дни.

К тому же, у нас добавилась аудитория. 40 процентов посетителей стадиона – женщины. Ходят семьями, с грудничками. Наш стадион – достопримечательность, центр притяжения людей. Мы развлекаем народ, как только можем. 7 тысяч человек приходят к нам за два часа до матча, а всего проводят на арене четырех-шести часов», – сказал Фурсенко.