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  • Фурсенко: «Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России» 

Фурсенко: «Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России» 

25 мая 2018, 21:56
33

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о болельщиках клуба и стадионе команды.

«Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России и столько же за рубежом. А всего в России 45 миллионов любителей футбола.

У нас великолепный всесезонный стадион. Я говорил с коллегой из Катара, он сказал, что мы в одинаковой ситуации: они борются с жарой, а мы – с холодом. Мы легко поддерживаем температуру +17 градусов даже в самые холодные дни.

К тому же, у нас добавилась аудитория. 40 процентов посетителей стадиона – женщины. Ходят семьями, с грудничками. Наш стадион – достопримечательность, центр притяжения людей. Мы развлекаем народ, как только можем. 7 тысяч человек приходят к нам за два часа до матча, а всего проводят на арене четырех-шести часов», – сказал Фурсенко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (33)
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1527275496
который всех рвать собрался и в лужу сел Чего мелочишься весь мир за вашу команду болеет . Скромность украшает человека запомни фусик
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RedWhiteFans2
1527276149
У вас с Орловым в башке китайский калькулятор стоит? который все время преувеличивает. Дятел. Нет 2 дятла.
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insider_retro
1527276919
Не надо ля-ля!..
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raritet
1527277459
Ваши футболисты, господин Фурсенко, карикатура на спортсменов- забивать голы могут только , когда играют против родной команды Зенит, а как все нормальные люди, не могут. Я , например , чувствую, что они играют не для меня, как болельщика команды, а выступают в роли клоунов РФПЛ. Во-вторых , если бы у этой команды была игра, то можно было бы согласиться с вашим посылом, но ее, игры нет и значит , вы занимаетесь очковтирательством.
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Vickont
1527277648
Вы реально развлекаете все 45 миллионов болельщиков: 7000 на стадионе и 44993000 ржут над вашей клубной политикой
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Мары
1527277944
Бакланы на крыше, манекены на стадионе. До коле славный город Питер будет терпеть всяких Фурсенок. ?
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ufos73
1527278472
Странно фурсетка поет, что всех 45млн болел опросили, за какой клуб они болеют, походу меня одного забыли... ( Все таки, иногда лучше жевать, чем говорить! ))))
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Павелий
1527281365
Т.е. Фурсенко хочет сказать, что у 10-кратного Чемпиона России Спартака, у 6-кратного Чемпиона России ЦСКА и у 3-кратного Чемпиона России Локомотива вместе взятых около 20-25 миллионов болельщиков в России? А все остальные 5-10 миллионов болеют за Ростов, Краснодар, Динамо, Торпедо, Рубин, Ахмат, местные клубы? Он в очередной раз белены объелся. Только у Спартака 17-19 миллионов болельщиков, 10-15 у ЦСКА, не меньше 3 миллионов у Локомотива. То есть минимум у трёх перечисленных клубов 30 миллионов! Очевидно, что после распила денег на соцопрос, менеджеры Зенита проводят его сами по пути от м. Крестовский остров до стадиона.
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BANNIKOV1970
1527281507
да у вас даже в питере не все за зенит болеют,а остальные вас терпеть не могут
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zico2205
1527285909
Фурсенко и компания сделали очень много, для того, чтобы Зенит в стране- НЕНАВИДЕЛИ.....А нести чушь - это у г.Мудищенко и Профурсенко не отнять...Одна школа...
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