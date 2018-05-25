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    Фурсенко: «Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России» 

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о болельщиках клуба и стадионе команды.

    «Мы в «Зените» играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России и столько же за рубежом. А всего в России 45 миллионов любителей футбола.

    У нас великолепный всесезонный стадион. Я говорил с коллегой из Катара, он сказал, что мы в одинаковой ситуации: они борются с жарой, а мы – с холодом. Мы легко поддерживаем температуру +17 градусов даже в самые холодные дни.

    К тому же, у нас добавилась аудитория. 40 процентов посетителей стадиона – женщины. Ходят семьями, с грудничками. Наш стадион – достопримечательность, центр притяжения людей. Мы развлекаем народ, как только можем. 7 тысяч человек приходят к нам за два часа до матча, а всего проводят на арене четырех-шести часов», – сказал Фурсенко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.05.2018 21:56
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 09:53

      Обрисовал все красиво. Откуда только цифры эти взял?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 18:18

      4-6 часов проводят на стадионе?? Все болелы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 26 мая 2018, 12:50

      И каждого он конечно знает лично и по имени...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 мая 2018, 12:14

      Грудничка на стадион потащит только отбитый наглухо персонаж. Т.е. наличие грудничков, это повод задуматься, а не гордиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 11:57

      До чего надоел этот национальный пи...еж. Для каких болельщиков? Рассовали по карманам 70 млн. Игры нет. Тренер сбежал. Паредес сваливает. А то что осталось в Зените 2 на лавке будут сидеть. А этот самородок с грудничками на миллиардном стадионе развлекается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:32

      опять понесло его))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 26 мая 2018, 09:49

      Что он принимает?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 мая 2018, 07:04

      пора уже привыкать к его трепу

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 мая 2018, 06:36

      То что построен неплохой стадион,это да.Но какой ценой???Да и качество строительства до сих пор вызывает множество вопросов.С вентиляцией не лады.Игроки жалуются на духоту.Ну а качество поляны это вообще из ряда вон выходящее.В одном из последних туров игроки при проведении тех.приёмов вырывали большущие куски газона .Так разве должно быть?Ну а про то что творится с командой ,тренерской чехардой даже не хочется говорить.При Фурсенко Зенит стал напоминать Спартак десяти-пятнадцатилетней давности.Частая смена тренеров,непонятные трансферы,отсутствие своей молодёжи в составе,потеря качества игры и т д.Жалко болельщиков.Они приходят на каждый матч и верят в команду,но нынешним боссам клуба похоже начхать на их чаяния.Они могут только что говорить красивые слова и кормить обещаниями...

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > 26 мая 2018, 08:33

      Кстати да,вы правы.ЛОКО более подходящее сравнение.Нихочу никого обижать ,но это так

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 мая 2018, 06:04

      Напоминает плановый подсчёт бабла. Цифры-цифры-цифры и не слова об своей отставки.

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