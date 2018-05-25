Путин: «Кто победит на ЧМ? Те, кто хорошо организуют турнир»

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира.

«Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу.

А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший.

Мне бы очень хотелось, чтобы ЧМ-2018 был действительно праздником для всех, кто любит спорт – и для футболистов, и для наших гостей. Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки, чувствовали себя в России как дома», – сказал Путин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.