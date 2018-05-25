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    Путин: «Кто победит на ЧМ? Те, кто хорошо организуют турнир»

    Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира.

    «Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу.

    А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший.

    Мне бы очень хотелось, чтобы ЧМ-2018 был действительно праздником для всех, кто любит спорт – и для футболистов, и для наших гостей. Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки, чувствовали себя в России как дома», – сказал Путин.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2018 19:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2018, 10:15

      Тогда сразу отдайте кубок тем, кто завезет куртизанок и блекжек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 мая 2018, 08:32

      Как всегда.... блаблаблаблабла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 мая 2018, 23:04

      Ответ дзюдоиста...)))
      Футбол не его фишка.
      Вот он ,на прямой вопрос, понес ересь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 мая 2018, 22:52

      заказ принят..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 25 мая 2018, 22:24

      - естественно , "организаторы"!...699 млн.$!!! - не плохой "пирожок"для "распила", а кто-то последний х...без хлеба доедает...http://mundialrussia.com/fifa-money-2018.html - для тех, кто слышит об этом впервые...,не обижайтесь. Когда эта ......ня кончится?, сколько можно нагло и бессовестно пи....ть?народные деньги... "Они" уже 18 лет устраивают себе праздники(((, а что касаемо футбола как такового, то шансов у страны-устроительницы чм2018 на общий успех - 3.125%...хотя, с каждой победой он будет увеличиваться...))), Вы верите!?.., я - нет.Это - сугубо моё мнение...лучше бы вместо нас Италия прошла...

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 мая 2018, 21:52

      Кличко тоже сказал что в ДЯ победит Киев. Кто у кого списал?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 25 мая 2018, 21:42

      тупо ни о чём) сказал как говном по стене размазал....

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 25 мая 2018, 21:19

      победит Фифа((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 25 мая 2018, 21:07

      Придурок... На должном уровне? Это когда окна аварийных домов плакатами со счастливыми людьми завешивают?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 25 мая 2018, 20:45

      победит как всегда коррупция

      6
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