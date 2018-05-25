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Путин: «Кто победит на ЧМ? Те, кто хорошо организуют турнир»

25 мая 2018, 19:36
15

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира.

«Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу.

А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший.

Мне бы очень хотелось, чтобы ЧМ-2018 был действительно праздником для всех, кто любит спорт – и для футболистов, и для наших гостей. Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки, чувствовали себя в России как дома», – сказал Путин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Путин Владимир
Комментарии (15)
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bset
1527267406
Ну да. Оставшаяся инфраструктура - это уже победа. От футболистов наших результата ждать не приходится.
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ROBERTUSA
1527269736
Все правильно. Уберите быдло с трибун и все получится
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Muhametshin
1527270320
победит как всегда коррупция
Ответить
Smithy
1527271665
Придурок... На должном уровне? Это когда окна аварийных домов плакатами со счастливыми людьми завешивают?
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egrrr
1527272373
победит Фифа((((
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TY13R
1527273742
тупо ни о чём) сказал как говном по стене размазал....
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panmon
1527274341
Кличко тоже сказал что в ДЯ победит Киев. Кто у кого списал?
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кеша_КБ
1527276294
- естественно , "организаторы"!...699 млн.$!!! - не плохой "пирожок"для "распила", а кто-то последний х...без хлеба доедает...http://mundialrussia.com/fifa-money-2018.html - для тех, кто слышит об этом впервые...,не обижайтесь. Когда эта ......ня кончится?, сколько можно нагло и бессовестно пи....ть?народные деньги... "Они" уже 18 лет устраивают себе праздники(((, а что касаемо футбола как такового, то шансов у страны-устроительницы чм2018 на общий успех - 3.125%...хотя, с каждой победой он будет увеличиваться...))), Вы верите!?.., я - нет.Это - сугубо моё мнение...лучше бы вместо нас Италия прошла...
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alex1951
1527278681
Ответ дзюдоиста...))) Футбол не его фишка. Вот он ,на прямой вопрос, понес ересь!
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la verdad
1527312746
Как всегда.... блаблаблаблабла
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